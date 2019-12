Universität Bremen erhält Fördergeld für das geplante Großgerätezentrum

„Ein wichtiges Vorhaben“

+ © ULRICH REISS/LEIBNIZ IWT Ein Röntgenmikroskop im Mapex-Center an der Bremer Universität. Es soll zukünftig zur zentralen Ausstattung des Gerätezentrums gehören. © ULRICH REISS/LEIBNIZ IWT

Die Universität Bremen plant ein zentrales Großgerätezentrum. Und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gibt es jetzt einen Zuschuss in Höhe von 750. 000 Euro für das „Mapex-Center for Materials and Processes“, mit dem der Betrieb eines Gerätezentrums für die Materialanalytik geplant und realisiert werden kann Das Gerätezentrum soll zukünftig eine einzigartige Kombination hochwertiger wissenschaftlicher Analysegeräte bieten, die von mehreren Fachrichtungen gemeinsam genutzt werden. Dafür sollen neue Nutzungs- und Managementkonzepte entwickelt und eingeführt werden, sagt ein Sprecher der Universität.