100. Ariane-5-Rakete startet ins All

„Ein wichtiger Meilenstein“

+ © afp Die Trägerrakete Ariane 5 startete ín der Nacht zu Mittwoch vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana aus zu ihrem 100. Flug. Bei der Jubiläumsmission brachte sie zwei Telekommunikationssatelliten ins All. © afp

Bremen/Kourou - Die europäische Trägerrakete Ariane 5 mit der Oberstufe aus Bremen hat ihren 100. Start absolviert. Mit dem Jubiläumsflug brachte eine Rakete des Modells zwei Telekommunikationssatelliten ins All, teilte der Betreiber Arianespace mit. „100 Starts sind ein wichtiger Meilenstein“, schrieb Firmenchef Stéphane Israël auf Twitter. Europas großer Raumfahrt-Lastesel hob in der Nacht zum Mittwoch deutscher Zeit vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ab.