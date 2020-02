Bremen - Von Martin Kowalewski. Am 14. Februar ist Valentinstag. Das hat auch Folgen für Blumengroßhändler Dirk Schröder (52) vom Bremer Großmarkt. „Der Valentinstag ist ein weltweiter Blumenfeiertag“, sagt er. „Überall wollen die Menschen rote Rosen verschenken.“ Die Folge: Die Preise steigen.

Bei Langrosen können sie sich sogar verdreifachen, bestätigt auch Blumenhändlerin Gabi Timmermann aus Huchting. „Wir geben das nicht an unsere Kunden weiter“, sagt sie. „Die Marge wird recht klein. Die Masse macht es dann.“ Der Schnittblumengroßhändler Hans Truffel ist mit Oliver Truffel (57) in dritter Generation im Großmarkt vertreten. Der Preisanstieg habe bereits begonnen. Vor dem Valentinstag könne sich der Preis schnell mal verdoppeln. Truffel schätzt, dass er bis zum Valentinstag 8 000 Rosen verkaufen wird. Nicht nur Rosen, sondern alle roten Blumen werden teurer. Auch Nelken und Gerbera gingen im Preis hoch. „Wir versuchen, unsere Kunden und die wiederum die Endverbraucher auf andere Farben zu bringen“, sagt Truffel. „Es geht doch um die Geste, darum zu zeigen, ich denk‘ an Dich. Du bist es mir wert. Dafür muss es doch nicht unbedingt Rot sein.“

Timmermann sagt, das funktioniere teilweise. Auch Pink oder zweifarbige Rosen würden genommen, vor allem, wenn die Kunden sähen, dass rote Rosen relativ teuer seien. Im vergangenen Jahr habe sie zum Valentinstag etwa 800 rote Rosen verkauft.

Truffel zeigt verschiedene Rosen, darunter knallig rote. Rosen in Pink sind vergleichsweise nahe dran und sicher valentinstagtauglich. Auch eine gute Möglichkeit sind Rosen in mehr oder weniger hellem Orange, teilweise mit etwas Gelb. Einfach mehr rote Rosen zu produzieren, sei keine Lösung. „Man muss die Rosen das ganze Jahr verkaufen“, sagt er. An einem Rosenbusch gäbe es innerhalb eines Jahres zwei bis vier Ernten.

Für Rosen gäbe es weltweit drei Anbaugebiete, so Truffel weiter. Rosen aus Holland würden im Winter beheizt und belichtet. Rosen aus Ecuador und Kolumbien würden im Hochland wachsen, in 1 500 bis 2 500 Metern Höhe, was ihre Gestalt verändere. „Sie wachsen langsamer und haben einen dickeren Kopf und dickere Stiele“, sagt Truffel. Auch Rosen aus Kenia und Äthiopien kämen zum Teil aus dem Hochland. Obwohl sie eingeflogen würden, hätten die Rosen aus Afrika und Südamerika die bessere CO2-Bilanz. In Holland sei der Aufwand für Heizung und Licht für gute Rosen hoch.

Wer eine rote oder auch andersfarbige Rose bekomme, sollte sie schräg anschneiden, empfiehlt Schröder. Man sollte ihnen handwarmes Wasser geben und dieses auch oft wechseln, um Fäulnisbakterien zu entfernen. Rosen sollten nicht auf der Heizung stehen, und auch Zugluft tue ihnen nicht gut. Eine gute Pflege könne die Haltbarkeit, durchschnittlich eine Woche, um drei bis vier Tage verlängern, eine schlechte könne sie verkürzen.