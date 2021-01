Ein Traum rückt näher für Bremer DJ Merlin Janowsky

Ein Bremer DJ wandert auf den Spuren anderer Top-DJs aus dem Norden. Merlin Janowsky träumt davon, genauso berühmt zu werden, wie beispielsweise Felix Jaehn und Robin Schulz.

Ein Bremer DJ will hoch hinaus - und er kann es schaffen.

Merlin Janowsky tüftelt mit Tonspuren.

22-Jähriger dreht erstes Musikvideo - und das steht online.

Bremen – Vor mehreren zehntausend Menschen auflegen, die Masse in Ekstase versetzen, sich als DJ international einen Namen machen – das ist es, wovon der Bremer Merlin Janowsky schon seit langem träumt. Jetzt ist der 22-Jährige seinem Traum, den die beiden norddeutschen Top-DJs Felix Jaehn und Robin Schulz bereits in die Tat umgesetzt haben, ein großes Stück nähergekommen: Sein erstes Musikvideo, gedreht in der Hansestadt, ist online. Und nicht nur das findet er „absolut geil“.

Zehn Jahre ging Merlin Janowsky zum Gitarrenunterricht, das Klavierspielen brachte er sich selbst bei. Und dennoch bezeichnet er seine musikalische Früherziehung als „eher überschaubar“. Erst mit etwa 17 Jahren beginnt das, was ihm „richtig Bock“ gemacht habe: Er kauft sich seine erste eigene Musik-Software, tüftelt, legt Tonspuren übereinander, packt Bässe drauf. Nach und nach entstehen erste eigene Remixes – und das sollte es noch lange nicht gewesen sein. Nachdem Janowsky im März dieses Jahres einen Remix des bekannten Songs „All that she wants“ der schwedischen Popband „Ace of Base“ entwirft und auf der Streamingdienst-Seite „Spotify“ hochlädt, merkt er schnell, dass seine Musik gut anzukommen scheint. Knapp eine Million Klicks zählt der Remix bis heute. Tendenz steigend.

Bremer DJ schreibt eigenen Songtext

„Der Remix kam gut an, also dachte ich: Ich packe noch einen drauf“, sagt Merlin – und entschied sich, sein komplett eigenes Werk zu schaffen. Eigener Songtext, eigenes Video, komplett selbst produziert. Also gingen sie los, die Vorbereitungen für „This Ain’t What You Wanted“. Von der ersten Demoversion im März dieses Jahres bis zum fertigen Video vergingen – auch durch Corona – etwa neun Monate. Anfang Dezember lud er das fertige Werk hoch und ist bis heute begeistert vom Resultat. „Das ist ein absolut geiles Gefühl, etwas komplett Eigenständiges geschaffen zu haben.“

Schaut man das Video zu „This Ain’t What You Wanted“, werden viele Bremer bekannte Ecken wiedererkennen. So drehte Merlin zusammen mit nur vier Helfern unter anderem im Viertel und im „Friedenstunnel“. Ursprünglich war für den Dreh auch die britische Sängerin Emma-Louise Stansall, mit der der 22-Jährige bereits den „Ace-of-Base“-Remix kreierte, als Komparsin vorgesehen, doch die Corona-Pandemie machte diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Zu hören ist die junge Sängerin zwar, doch zu sehen ist jemand anderes: Merlins Freundin Selin Atici sprang kurzfristig ein und übernahm den Part von Stansall. Und auch sie ist keine Unbekannte im Musikbusiness: 2014 schaffte es Selin bis ins Finale der Musik-Castingshow „The Voice Kids“.

Und weil das noch nicht genug ist, kann Merlin mittlerweile bereits mit einem Label-Vertrag aufwarten. Der Mitbegründer des Musikprojekts „U 96“, Hayo Lewerentz, erkannte das musikalische Potenzial und nahm Merlin unter Vertrag. Das Projekt „U 96“ verkaufte bis heute mehr als 15 Millionen Tonträger weltweit, berühmt wurde das Team in erster Linie mit seiner Single „Das Boot“ (1991) mit mehr als zwei Millionen verkaufter Exemplare.

Vorbilder Calvin Harris und „Marshmello“

Die Chancen für eine musikalische Karriere stehen für Merlin also nicht schlecht. Bis es soweit ist, und der frühere Harpstedter Klickzahlen seiner Vorbilder Calvin Harris, „Marshmello“ oder „Tiësto“ erreicht und Auftritte auf dem weltweit größten Techno-Festival „Tomorrow Land“ vorweisen kann, wird wohl noch einige Zeit vergehen.

Und sollte all das nicht klappen, kann Merlin nicht nur auf Freunde und Familie zählen, die „immer hinter ihm stehen“ und „seine Musik voll abfeiern“, dann bleibt ihm immer noch die Theorie: Zur Zeit studiert Merlin Janowsky Musikwissenschaften. „Ich bin da vollkommen realistisch“, sagt der 22-Jährige, „das ist alles verdammt harte Arbeit.“ Spaß an der Sache sowie Leidenschaft seien das Wichtigste – „und die habe ich“.