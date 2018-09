„Bremen bellt“ lockt 7.000 Besucher in die Messehallen

„Ein toller Körperbau“

+ © Kowalewski Marion Lolkema weiß, dass ihre Shih-Tzu-Hündin „Raisa“ sich gerne zeigt. Darum legt sie sich ins Zeug und kämmt sie noch einmal durch und zupft hier und da, bevor es aufs Parkett geht. © Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. „Ifke“ (3) kommt einfach an. Elegant läuft der schwarze Großpudel über die Fläche. Er hat ein wuscheliges Fell. Am Hinterleib und an den Beinen ist er an einigen Stellen rasiert. Über den Pfoten und am Hinterleib ist das Fell zu schönen, runden Bommeln geformt. Er ist einer von 4 500 Hunden aus 250 Rassen, die am Wochenende in den Messehallen auf der Bürgerweide bei „Bremen bellt“ zu sehen waren. Zudem fanden zum zehnten Mal die internationale und die nationale Rassehundeausstellungen statt.