Krötz: Neuer Senatswein von hoher Qualität

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Extreme Wetterperioden haben Bremens Weintrauben in Erden an der Mosel zugesetzt. Die Ausbeute ist gering: Nur 500 Liter (1 000 Flaschen) des edelsüßen 2017er „Erdener Treppchen Riesling Auslese“ hat die Ernte ergeben. „Im Vorjahr war es das Vierfache“, sagt Ratskellermeister Karl-Joses Krötz. Und dennoch, die Qualität sei „enorm hoch“. Krötz: „Das ist ein Superstoff.“

Am Donnerstag präsentierten Ratskeller und Martinshof, Werkstatt für Behinderte, den edlen Tropfen im Bremer Rathaus. Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) und Martinshof-Geschäftsführer Ahlrich Weiberg waren vollauf zufrieden mit dem Projekt und dem neuen Senatswein. Sie betonten den hohen Stellenwert, den Bremen in Erden genieße.

Beschäftigte des Martinshofes arbeiten jedes Jahr an den Steilhängen des „Erdener Treppchens“, helfen dem Winzer am „Bremer Weinberg“ bei der Lese und der Pflege der Weinstöcke. Die Verstärkung aus dem Rathaus konnte im vergangenen Jahr nur noch beim Zurückschneiden des Weins helfen, denn die Ernte musste vorgezogen werden.

„Knallhartes Wetter“, dann fast sommerliche Temperaturen, Eiseskälte – durch diese Phasen mussten die Weintrauben durch, erzählte Krötz. „Da wussten wir bereits, dass es eine kleine Ernte wird“, sagte er. Eine wochenlange Trockenperiode, Hagel und Feuchtigkeit reduzierten die Ernte weiter. Der Ratskellermeister: „Wir brauchten reife, gesunde Trauben. Daher mussten wir uns zur früheren Ernte entschließen.“

Pfirsich, Aprikose und Mango lassen sich herausschmecken

Statt Ende Oktober fand die Weinlese bereits am 7. Oktober statt, „um zu retten, was noch zu retten war“. Heraus kam ein „Superstoff, wie seit 2006 nicht mehr“. Und dann legte der Ratskellermeister zur Freude der Zuschauer los: Die Auslese enthalte Noten von weißem Pfirsich, von Aprikose und sogar Anklänge von Mango, „typische Zeichen bei einem Riesling mit hoher Qualität“. Die edelsüße Auslese habe einen „Anflug von Beerenauslese“.

Selbstverständlich, so Krötz, habe man den „Schweiß des Winzers und den Sonnenschein“ im rheinland-pfälzischen Erden eingefangen. Der Experte aus dem Ratskeller bescheinigte dem 2017er Wein eine „Jugendlichkeit in der Fruchtsüße“. Soll heißen: Er wird noch besser, und das Aufheben lohnt sich. Krötz: „Ich gebe ihm 30 Jahre und mehr.“

Mit 1 000 Flaschen (0,5 Liter) war die Ausbeute am 1 500 Quadratmeter großen Weinberg am Steilhang gering. Der Riesling hat einen Alkoholgehalt von 7,5 Prozent. Eine Flasche kostet 15 Euro. Zu bekommen ist die Auslese vom „Bremer Weinberg“ an der Mosel im Ratskeller und beim Martinshof.