Bremen: Streit unter Freunden endet vorm Landgericht

Von: Ralf Sussek

Teilen

Ein Missverständnis unter Freunden? Seit Mittwoch muss sich der Angeklagte vor dem Landgericht verantworten. Hinter ihm: sein Verteidiger Felix Deutscher. © Sussek

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten versuchten Mord vor. Das Opfer spricht als Zeuge beim Prozessauftakt vor dem Landgericht von einem „Missverstädnis“.

Bremen – Ungewöhnliche Szene in einem Gerichtssaal: Ein Zeuge fragt die Vorsitzende Richterin, ob er den Angeklagten umarmen dürfe. Als niemand Einwände erhebt, fließen beim Zeugen Tränen. In die Umarmung hinein ist der Satz „Du musst auch die Wahrheit sagen“ zu hören. Der Zeuge, immer noch tief bewegt, entgegnet: „Tu ich doch.“

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 60-jährigen Murat B. vor, am 10. Juni dieses Jahres kurz vor Mitternacht am Einkaufszentrum Blockdiek in Bremer Stadtteil Osterholz einen 42-jährigen Mann mit mehreren Messerstichen in den Rücken und den Unterbauch schwer verletzt zu haben. Blutüberströmt und mit einem perforierten Darm, so die Anklage, überlebte der Trockenbauer nur dank einer Notoperation.

Es wirkt zunächst wie ein Streit unter Saufkumpanen, entpuppt sich im Laufe des ersten Verhandlungstages am Bremer Landgericht am Mittwoch als ein Streit unter Freunden. „Es war ein Unfall, ich will nicht, dass er bestraft wird“, sagt der Zeuge (Spitzname „Darek“) gleich zu Beginn, „wir kennen uns seit zehn Jahren.“ Er spricht von einem „Missverständnis“, dass beide Seiten schuld seien. Die gegenseitigen telefonischen Ansagen per Messenger („Ich mach Dich fertig“) seien nicht ernst gemeint gewesen. „Das sind Sprüche wie auf der Baustelle.“

„Das sind Sprüche wie auf der Baustelle“

Die Schilderungen der beiden Protagonisten unterscheiden sich beträchtlich. Der Angeklagte erklärt in der von seinem Verteidiger verlesenen Einlassung, dass er nach einem vorhergehenden Streit zwischen Darek und dessen Freundin ihr sein Pfefferspray zur Verteidigung überlassen habe. In seiner Wohnung im angrenzenden Hochhaus bekam er Stunden später mehrere Anrufe von der Freundin, er möge ihr helfen, sie habe Angst vor Darek. Weil er sein Pfefferspray nicht mehr hatte, bewaffnete er sich mit einem Gemüsemesser aus seiner Küche. Das, so wird es in der Einlassung dargestellt, habe er zur Verteidigung eingesetzt, als Darek auf ihm lag und er keine Luft mehr bekam. „Ich wusste nicht, was ich tun sollte“, schildert seine Tochter vor Gericht, was Murat B. ihr über das Tatgeschehen gesagt hatte.

Der Zeuge selbst erklärt, er habe Murat B. nicht angegriffen. Nach dem vorherigen Disput mit seiner Freundin, in dessen Verlauf B. ihm Pfefferspray in die Augen gesprüht habe, sei er, Darek, Stunden später auf den Parkplatz zwischen einem Getränkemarkt und der Sparkasse zurückgekehrt. B. sei erschienen, habe ihn zu sich herangewinkt und gelächelt. „Ich dachte, er will sich entschuldigen“. Die beiden Männer umarmten sich – „da hat er zugestochen“.

Zwei Stiche trafen ihn im Unterbauch, er stieß B. weg, wollte flüchten, da spürte er weitere Stiche in den Rücken. So zumindest seine Schilderung vor Gericht – die allerdings in wesentlichen Teilen von der abweicht, die Kriminalbeamte in dem Vernehmungsprotokoll niederschrieben. Danach soll es zu Drohungen des Angeklagten („Ich bringe Dich um“) gegen den Zeugen gekommen sein, weil Murat B. noch 150 Euro zu bekommen glaubte und Wohnungsschlüssel vermisste. Bei den Stichen in den Rücken habe er „Schlüssel“ gesagt, so der Zeuge.

Zwei Stiche in den Unterbauch, weitere in den Rücken

Mit dessen Erinnerung ist es insgesamt nicht zum Besten bestellt. Ein Grund: „Ich war betrunken, bestimmt“, sagt er in seiner fast eineinhalbstündigen Vernehmung. Dass seine Freundin ihn einmal schlug, erinnert er – bis er ein Handy-Video gezeigt bekommt, dass diesen Streit mit der Frau zeigt. „Genau, genau“, sagt er zustimmend, als ihn mehrere Schläge seiner Freundin treffen. Seine Erklärung: „Ich habe es nur einmal gemerkt.“

Mit den Folgen der Verletzungen hat er noch zu tun, insbesondere mit der Darmperforation. „Ich soll noch mal operiert werden.“ Das lehnt er ab: „Ich hasse Krankenhäuser.“ Weshalb er einen Tag nach seiner OP die Klinik verließ. „Ich bin barfuß nach Hause gefahren.“