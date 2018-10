Wie das DFKI Spitzenkräfte für Bremen begeistern will

Hightech made in Bremen: Ein Operator steuert den am „Robotics Innovation Center“ des DFKI entwickelten Roboter „Aila“ mit Hilfe eines tragbaren Oberkörper-Exoskeletts.

Bremen - Von Viviane Reineking. Ein neues Hightech-Unternehmen soll zum „Hotspot“ für Robotik und intelligente Technologien in Bremen werden. Deutschlandweit sind es mehr als 80 Neugründungen, mit dem Spin-off „Raise Robotics AG“ baut das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) erstmals ein eigenes Unternehmen in der Stadt auf. Damit will das Forschungsinstitut Spitzenfachkräfte halten und neue Experten für die Region begeistern.

Eine entsprechende Absichtserklärung haben das DFKI, die Bremer Uni-Professoren Dr. Dr. Frank Kirchner, Dr. Rolf Drechsler, Dr. Joachim Hertzberg und Dr. Bernd Krieg-Brückner sowie die Bremer Wissenschafts- und die Wirtschaftsbehörde unterzeichnet. Im Interview spricht Kirchner, seit zwölf Jahren Leiter des „Robotics Innovation Center“ (RIC) am Bremer DFKI, über die Gründe für diesen Schritt.

Welche Motivation gibt es für die Ausgründung?

Prof. Dr. Dr. Frank Kirchner: In den letzten Jahren haben wir verstärkt Anfragen von Unternehmen zu robotischen Assistenzsystemen und KI-Lösungen bekommen. Aber die zahlreichen Aufträge aus der Industrie passen ab einem gewissen Umfang nicht mehr zu einem Forschungsinstitut. Da ist es gut, die unterschiedlichen Aufgaben für Wissenschaft und Wirtschaft voneinander zu trennen.

Welche Rolle spielen die Mitarbeiter bei dem Vorhaben?

Kirchner: Immer mehr Mitarbeiter wurden in den vergangenen Jahren abgeworben. Sie gehen nach Süddeutschland, häufig auch ins Silicon Valley. In jüngster Zeit sehr verstärkt auch nach China, wo sie Angebote bekommen, bei denen wir als gemeinnütziges Unternehmen und Forschungseinrichtung nicht mithalten können.

Wir müssen jetzt etwas auf die Beine stellen, das diesen Menschen eine berufliche Heimat und den nächsten Karriereschritt außerhalb des wissenschaftlichen Betriebs bieten kann. Eine solche Hightech-Schmiede fehlt hier bislang. Weil wir in den vergangenen zwölf Jahren mehr als hundert Technologien und Entwicklungen für unterschiedlichste Produkte realisiert haben, besitzen wir die notwendige Kompetenz dafür.

Welchen Anreiz wollen Sie Mitarbeitern noch bieten?

+ Prof. Frank Kirchner © DFKI Kirchner: Das Unternehmen gehört nicht nur mir und meinen Professoren-Kollegen. Es soll im Wesentlichen den Mitarbeitern selbst gehören, die Anteile daran erwerben können. Deshalb haben wir eine Aktiengesellschaft gewählt. Und: Das Spin-off ist kein Großunternehmen wie etwa Airbus oder Daimler.

Wir werden etwa 100 bis 200 Mitarbeiter haben. Sie sind bei uns nicht ein Rad im Getriebe, sondern können sich mit ihrer Kreativität und Schaffenskraft entfalten. Das ist das Potenzial, was wir im internationalen KI-Wettbewerb abgreifen müssen. Wir brauchen unglaublich kreative und hochausgebildete Menschen. Wenn wir die erreichen wollen, genügt es nicht, ein gutes Gehalt zu zahlen.

Inwieweit profitieren Bremen und das Umland?

Kirchner: Erst einmal sind wir auf der Suche nach Investoren, Unternehmen und Einzelpersonen, die bereit sind, einzusteigen und Geld zu investieren. Gelingt es uns, dieses Unternehmen aufzubauen, ist es ein riesiger Standortvorteil für das Land, die Region, die Universität und Institute sowie die umliegenden Unternehmen, wenn wir den Spitzenfachkräften und Talenten anbieten können, ihre Karriere hier fortzusetzen. So kann Know-how in Bremen bewahrt beziehungsweise für den Standort gewonnen werden. Junge Menschen entscheiden sich vielleicht für die Uni Bremen, weil sie in der Stadt nicht nur studieren, sondern später an einem Forschungsinstitut arbeiten und danach zu einem interessanten Unternehmen wechseln können.

Wer gehört zu den potenziellen Kunden?

Kirchner: Die Anfragen kommen von großen Unternehmen, etwa aus dem Weltraum- oder Fahrzeugbereich, vor allem aber von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Sie alle müssen in den nächsten Jahren die Transformation in Richtung KI und teilweise auch Robotic umsetzen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Für die großen Unternehmen ist es häufig gar nicht so einfach, eine eigene KI-Forschungs- und Entwicklungsabteilung aufmachen: Viele der Spezialisten wollen gar nicht in einem Großunternehmen arbeiten. Und kleine und mittlere Unternehmen können sich einen eigenen KI-Experten in der Regel nicht leisten.

Welche Lösungen bieten Sie?

Kirchner: Die Mitarbeiter bieten das gesamte Spektrum der Künstlichen Intelligenz und Robotik: von der Entwicklung hochleistungsfähiger Rechner und Maschinellem Lernen für die Mensch-Roboter-Interaktion über die Umsetzung wissensbasierter Autonomie bis zur Entwicklung elektromechanischer Systeme.