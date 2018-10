„Ein riesiger Erfolg für Bremen“

Bremen - „Der IAC war für Bremen ein riesiger Erfolg“, sagte Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) am Freitag. Eine Woche lang waren 6 400 Fachleute aus mehr als 60 Ländern und mit ihnen die Größen der internationalen Raumfahrtszene zu Gast beim weltgrößten Raumfahrtkongress in der Hansestadt. Dazu zählten Jim Bridenstine, Chef der US-Raumfahrtbehörde Nasa, Johann-Dietrich Wörner, Generaldirektor der europäischen Raumfahrtagentur Esa, und EU-Kommissarin Elzbieta Bieñkowska, die für den Binnenmarkt, Industrie und Unternehmertun zuständig ist.

„Das unterstreicht die herausragende Bedeutung, die Bremen als Raumfahrstandort hat“, fuhr Günthner fort. Ein Blick in die Szene belegt das: Bei Airbus Defence and Space und bei der „Ariane Group“ am Flughafen werden die Oberstufen („Gehirne“) und Tanks der Trägerraketen „Ariane 5“ und bald auch „Ariane 6“ sowie das Antriebs- und Versorgungsmodul („Kraftwerk“) für die neue amerikanische Mondfähre „Orion“ gebaut, bei OHB am Technologiepark bei der Universität werden unter anderem die „Galileo“-Satelliten entwickelt und gefertigt. Rund 160 Unternehmen und Forschungseinrichtungen beschäftigten sich am Wirtschaftsstandort Bremen mit dem All. Anders ausgedrückt: Die Hansestadt ist im Orbit nahezu omnipräsent.

Zurück auf die Erde, in die Messehallen: Der „Public Day“ des IAC am Mittwoch zog mehr als 13 000 Besucher aus Bremen und „umzu“ an – weit mehr als geplant. Die Veranstalter hatten lediglich 10 000 Bändchen produziert. Die aber waren bereits nach zweieinhalb Stunden vergriffen, hieß es.

In der Abschlusszeremonie reichte Günthner die IAC-Flagge offiziell an die Ausrichter des nächsten Raumfahrtkongresses weiter: 2019 findet der 70. IAC in Washington D. C. statt. 2020 geht es nach Dubai in die Vereinigten Arabischen Emirate.

je