Ein Neuer für Bremens „Tatort“-Kommissarinnen

Von: Jörg Esser

Teilen

Jasna Fritzi Bauer und Patrick Güldenberg vor Bremerhavener Kulisse. © Radio Bremen/Jörg Landsberg

Drei Bremer „Tatorte“ mit den neuen Ermittlern sind bislang gesendet worden. Derzeit wird die vierte Episode in Bremerhaven gedreht, ohne Dar Salim alias Mads Andersen.

Bremen – Fehlt Kommissar Mads Andersen im Bremer Ermittlerteam erneut? Diese Frage stellten sich die „Tatort“-Fans beim Drehstart für die neue Episode mit dem Arbeitstitel „Donuts“ in Bremerhaven. Der dänische Andersen-Darsteller Dar Salim war jedenfalls nicht dabei. Er wurde ja bereits im dritten Fall des neuen Bremer Teams („Liebeswut“, Erstausstrahlung: 29. Mai) nur beiläufig erwähnt. Mittendrin geht anders.

Stattdessen blieb die Arbeit an seinen Kolleginnen Liv Moormann (gespielt von Jasna Fritzi Bauer) und Linda Selb (Luise Wolfram) hängen. Und jetzt? In der Seestadt nimmt das Duo „mit Hilfe des Bremerhavener Kollegen Robert Petersen die Ermittlungen auf“, heißt es bei Radio Bremen. Jenen Petersen spielt Patrick Güldenberg, der unter anderem bei „Soko Wismar“, „Stubbe“ und „Wilsberg“ Krimi-Erfahrung gesammelt hat. Ob Kollege Andersen noch auftaucht, blieb offen. „Schau’n mer mal“, sagt der Kaiser. „Mal sehn“, sagt der Bremer.

Zurück in den Dreh: In Bremerhaven, dem größten Automobilumschlaghafen Europas, wird auf einem der Verladeterminals eine Leiche gefunden. Die Ermittler stoßen auf die Autotuner Marie (Luisa Böse), Gheorghe (Adrian But) und Oleg (Jonas Halbfas). Sie lassen öfter heimlich einen Wagen für nächtliche Rennen mitgehen. In einer verhängnisvollen Nacht entpuppt sich das Fahrzeug als ganz besonders brisant. Liv Moormann ist schnell mittendrin in der Auto-Tuning-Szene – „und als waschechte Bremerhavenerin sieht sie sich mit alten Freunden und der Familie konfrontiert“, heißt es. Na dann! Klingt nach Verwicklungen.

Eine Leiche und drei Autotuner

Das Buch haben der Bremerhavener Sebastian Ko und Mathias Schnelting geschrieben. Die Dreharbeiten für „Donuts“ sind bis 11. August terminiert – und laufen in Bremerhaven und Bremen. Der „Tatort“ wird von der Bremedia-Produktion im Auftrag der ARD Degeto (Redaktion: Birgit Titze) und Radio Bremen (Redaktion: Lina Kokaly) für die ARD produziert. Zu sehen sein wird die Folge dann im Frühjahr 2023 – an einem Sonntag zur besten Sendezeit im Ersten.

Einschaltquote sinkt

Übrigens: Der dritte „neue“ Bremer „Tatort“ zog 7,06 Millionen Zuschauer an, die Einschaltquote lag den Angaben zufolge bei 23,6 Prozent. Das war ein klarer Tagessieg gegen das Romantikdrama „Zimmer mit Meerblick“ aus der „Katie-Fforde“-Reihe im ZDF (4,56 Millionen Zuschauer, 15,4 Prozent). Aber die Bremer mussten Federn lassen: Zum Start des neuen Ermittlerteams im Mai 2021 wurden 8,41 Millionen Zuschauer gemeldet, beim zweiten Fall im Dezember 8,5 Millionen.