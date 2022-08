„Ein Meer von Masten“ in Bremerhaven

Von: Jörg Esser

Auf Heimatbesuch: Zu den „Maritimen Tagen“ kehrt die „Alexander von Humboldt 2“ in ihren Heimathafen zurück. Von Mittwoch bis Sonntag feiert die Seestadt ihr „kleines Hafenfest“. © Erlebnis Bremerhaven/Wolfhard Scheer

Die ersten Windjammer haben im Alten und Neuen Hafen festgemacht. In Bremerhaben beginnen am Mittwoch die „Maritimen Tage“: Viele Schiffe und Live-Musik bis Sonntag.

Bremerhaven – Fünf Tage lang verwandeln sich der Alte und Neue Hafen in Bremerhaven in ein „Meer von Masten“. Bei den „Maritimen Tagen“ in der Seestadt sind neben zahlreichen Motorschiffen von Mittwoch, 17. August, bis Sonntag, 21. August, vor allem jede Menge Segelschiffe zu sehen – vom historischen Ostindiensegler über den Finkenwerder Kutter bis zum Dreimast-Vollschiff.

„Die meisten der größeren Segelschiffe kommen aufgrund ihrer beachtlichen Längen über die Kaiser- und Nordschleuse zum Neuen Hafen“, sagt Ralf Meyer, Geschäftsführer der Touristikgesellschaft „Erlebnis Bremerhaven“. So soll bereits am Dienstagmorgen die 64 Meter lange „Großherzogin Elisabeth“ in Bremerhaven eintreffen. Mit 65 Metern fast genauso lang ist der Dreimaster mit den grünen Segeln, die „Alexander von Humboldt 2“. Der Windjammer wird am Mittwochmorgen im Heimathafen erwartet. Läuft alles nach Plan, erreicht gegen Mittag die schwedische „Götheborg“, Nachbau eines Ostindienseglers von 1738, die Festmeile. Und gegen 18 Uhr geht dann das Cuxhavener Feuerschiff „Elbe 1“ in Bremerhaven vor Anker.

In den späten Abendstunden erwarten die Veranstalter die Toplichter des 108 Meter langen polnischen Dreimasters „Dar Mlodziezy“ am Horizont. Am späten Donnerstag soll spätabends ein Schiff ohne Segel in Bremerhaven einlaufen, das laut „Erlebnis Bremerhaven“ trotzdem ein Hingucker ist – die 86 Meter lange „Bad Düben“, ein neues Patrouillenboot der Bundespolizei.

Dreimaster, Feuerschiffe und Patrouillenboote

Bereits seit 6. August liegt die „Pascual Flores“ im Neuen Hafen, heißt es. Der 1917 gebaute spanische und 43 Meter lange Schoner war der Star in der englischen Fernsehserie „Onedin Line“ mit Peter Gilmore als Kapitän und Reeder James Onedin, deren 91 Folgen in den 70er Jahren auch im deutschen Fernsehen liefen.

Zur imposanten, rund 80 Schiffe starken Flotte zählen auch die Gaffelketsch „Verandering“ (Eigner ist die Bremische Evangelische Kirche), die Hansekogge „Ubena von Bremen“, die „Gesine von Papenburg“, der Nachbau eines typischen ostfriesischen Frachtschiffes aus dem 18. Jahrhundert, der Dreimast-Toppsegelschoner „Golden Leeuw“, das Plattbodenschiff „Adler von Krautsand“, die luxuriöse Bark „Artemis“ aus den Niederlanden, der Dampf-Eisbrecher „Wal“ und das Dampfschiff „Welle“.

Die Bremerhavener vermarkten ihre „Martimen Tage“ als „kleines Hafenfest für Sehleute und Seeleute“ mit einer „Vielzahl von Programmpunkten für die ganze Familie“ sowie als „Stadtfest mit überregionaler Ausstrahlung“.

Und so gibt es rund um die Uhr Live-Musik. Unter anderem treten Ben Zucker (Donnerstag, 18. August, 20 Uhr), „Jupiter Jones“ (Freitag, 19. August, 21.30 Uhr) und Sarah Connor (Sonnabend, 20. August, 20 Uhr) auf der Bühne an der Seebäderkaje auf. Mit dabei in Bremerhaven sind auf den anderen beiden Bühnen unter anderem Popsänger Laith Al-Deen (Donnerstag, 21 Uhr), die fünf Glamour-Hippies von „Sweety Glitter and The Sweethearts“ (Sonnabend, 20 Uhr), die Partyband „Afterburner“ (Sonnabend, 22.30 Uhr) sowie die Schunkelsänger und Nordseeküsten-Urgesteine „Klaus und Klaus“ (Sonntag, 15 Uhr). Auch lokale Bands wie „Echtes Leben“ der Lebenshilfe Bremerhaven (Sonnabend, 11 Uhr), der Shanty-Chor „Original Fishtown Singers“ (Sonntag, 13 Uhr) und die Big-Band Bremerhaven (Sonnabend, 15 Uhr) präsentieren sich. Beim Kinderprogramm mit dem deutschen Popsänger Sebó (Sonntag, 14.30 Uhr) wird den kleinen Besuchern jede Menge Spaß versprochen, heißt es.

Für ruhigere Erlebnisse mit Liegestuhl und gemütlichem Tisch-Treff stimmt das Wein-Deck auf dem Lloydplatz an der Ostseite des Neuen Hafens ein. Hier spielen unter anderem der Pianist Josef Barnickel, Songwriter wie Emanuel Jahreis (20. August/11 Uhr) oder DJ Chrissy Dee (20. August/18 Uhr).

Das Freibeuterdorf zieht wieder auf die Grünfläche am Deutschen Schifffahrtsmuseum. Street-Food mit Leckereien aus aller Welt wird es auf der Rasenfläche im Lloyd-Dock geben. Insgesamt werden auf dem Festgelände hinter dem Weserdeich laut Meyer rund 180 Stände aufgebaut. Zu einem „Glanzpunkt des bunten Treibens“ rund um den Alten und Neuen Hafen soll das Höhenfeuerwerk am Sonnabendabend (23 Uhr) werden.

Sarah Connor (hier im März in Bremen) tritt am Sonnabend bei den „Maritimen Tagen“ auf. © DPA/Bahlo

Sarah Connor, Ben Zucker, Klaus & Klaus

„Zu all diesen Programm-Punkten kommen weitere Highlights wie die Wissenschaftsmeile“, sagt Ralf Meyer. „Innovative und spannende Bremerhavener Institutionen stellen sich wenige Meter vor dem Deutschen Schifffahrtsmuseum vor – vom Wasserstoff-Testfeld und der Green Economy über die Digitalsierung in der Seefahrt und Lebensmittelforschung bis zum Planetarium.“

Die „Maritimen Tagen“ öffnen am Mittwoch und Donnerstag, 17. und 18. August, jeweils von 11 Uhr bis Mitternacht, am Freitag, 19. August, von 11 bis 1 Uhr, am Sonnabend, 20. August, von 11 bis 2 Uhr und am Sonntag, 21. August, von 11 bis 21 Uhr.

Der Präventionscode „Wo geht´s hier nach Panama?“ gilt auch bei den „Maritimen Tagen“. Der Hintergrund: Wer sich in irgendeiner Weise bedrängt, verfolgt oder bedroht fühlt, kann sich mit diesem kurzen Satz ohne Nachzudenken sofort an den nächsten Schausteller oder Veranstaltungsmitarbeiter wenden. „Mit dieser Maßnahme wollen wir einen Beitrag für ein sicheres, schönes und unbeschwertes Feiern leisten“, sagen die Bremerhavener Veranstalter.

Weitere Infos auch über kurzfristige Programmänderungen: https://www.bremerhaven.de/de/veranstaltungen/maritime-tage-2022