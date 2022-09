Bremerhaven: Ein Logistik-Campus für Maersk

Von: Jörg Esser

Maersk setzt auf Bremerhaven und beim Bau eines Logistik-Campus auf das Zech-Unternehmen DLH. Visualisierung: DLH © -

Ein Unternehmen der Bremer Zech-Gruppe entwickelt im Bremerhavener Fischereihafen einen Logistik-Campus für die dänische Maersk-Reederei. Geplante Fertigstellung: 2024.

Bremerhaven – Im Bremerhavener Fischereihafen entsteht ein gut 70 000 Quadratmeter großer Logistikneubau auf einem doppelt so großen Grundstück. Die DLH Deutsche Logistik Holding, ein in Hamburg ansässiges Unternehmen der Bremer Zech-Gruppe, entwickelt und realisiert den Neubau für die dänische Unternehmensgruppe AP Moeller Maersk AS.

Das Grundstück an der Seewindstraße/Seeborg wird im Erbbaurecht mit einer Laufzeit von 60 Jahren an die DLH vergeben. Das hat der staatliche Ausschuss für die Angelegenheiten der Häfen im Lande Bremen beschlossen.

Erbaut werde ein Logistik- Campus zum Betrieb und zur Lagerung von Gütern aller Art, heißt es. Das Objekt soll im zweiten Quartal 2024 bezugsfertig an die Reederei Maersk übergeben werden, sagte eine Sprecherin der Zech-Gruppe.

Maersk ist größter Kunde der Bremer Häfen

Maersk, 1904 gegründet und seit 1996 die weltweit größte Reederei mit Hauptsitz in Kopenhagen, Niederlassungen in 130 Ländern, weltweit knapp 90 000 Mitarbeitern, die 2021 einen Rekordgewinn von 18 Milliarden US-Dollar einfuhr, weitet damit die Aktivitäten in Bremerhaven aus. Häfensenatorin Claudia Schilling (SPD) sagte: „Maersk ist bereits im Containerverkehr unser langjähriger Partner und größter Kunde der bremischen Häfen. Wir freuen uns, dass sich die Reederei für den Standort in Bremerhaven entschieden hat und sein Logistikgeschäft von hier aus weiterentwickeln will.“ Maersk wiederum will nach eigenen Angaben unterschiedliche Kundengeschäfte am neuen Standort abbilden. Projektmanager Bram van der Plas sagte: „Dieser Standort ist für unsere zukünftige strategische Ausrichtung sehr wichtig.“ Und DLH-Geschäftsführer Felix Zilling ergänzte: „Dieses Projekt ist ein wichtiges Zeichen für die Bedeutung des Logistikstandortes Bremerhaven und für die Logistikindustrie insbesondere im Hinblick auf die aktuell angespannte weltpolitische und konjunkturelle Lage.“

Der Neubau soll „über alle Anforderungen einer modernen und nachhaltigen Logistikimmobilie verfügen“, so die Zech-Sprecherin. Unter anderem werde das Dach vollflächig mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden, sodass ein CO2-neutraler Betrieb ermöglicht werden kann. Christoph Telker, ebenfalls Geschäftsführer der DLH, geht noch einen Schritt weiter. Er sagte: „Allein die Ansiedlung ist ein zukunftsweisender Schritt zur Nachhaltigkeit.“

Erbpachtverträge mit 60 Jahren Laufzeit

Die Erbpachtverträge mit der Fischereihafen-Betriebsgesellschaft und der Häfensenatorin seien „sehr zügig und zielführend verhandelt“ worden und der Bauantrag bei den zuständigen Behörden eingereicht, sagte eine Sprecherin des Häfenressorts.