Vierter Verhandlungstag in Bremen

Vierter Verhandlungstag: Der Angeklagte im Gespräch mit seinen Anwälten Thomas Domanski (l.) und Manar Taleb.

Ein Mann soll eine Schulsekretärin in Bremerhaven mit zwei Armbrust-Pfeilen schwer verletzt haben. Er steht in Bremen vor Gericht. Am Donnerstag sagten fünf Tatzeugen aus.

Bremen – Am vierten Verhandlungstag gegen Berkan S. geht es ins Klein-Klein. Jedes Detail muss von den Zeugen erklärt, jede Erinnerung wird mehrfach auf den Prüfstand gestellt. Wer hat was gesehen? Und wer hat wann was gehört? Und wo standen die Zeugen und wohin zielte der Schütze, als dieser am 19. Mai des vergangenen Jahres in Bremerhaven in der Lloydstraße mit seiner Armbrust mehrfach schoss?

Berkan S. ist angeklagt, im Bremerhavener Lloyd-Gymnasium die Schulsekretärin mit zwei Armbrust-Pfeilen schwer verletzt und danach in der Stadt zwei weitere Menschen nur knapp verfehlt zu haben. Waren es gezielte Schüsse oder hat S. irgendwohin geschossen? Die Verteidigung möchte das glauben machen, die Staatsanwaltschaft sieht darin eine bloße Schutzbehauptung.

Am Donnerstag ging es allein um das Geschehen in der Innenstadt. Durch ein „komisches Geräusch“ wird einer der Zeugen aufmerksam. Wie sich später herausstellt, ist ein Pfeil in der Hauswand der Security-Firma eingeschlagen, in der der Zeuge arbeitet. Der 61-Jährige sieht den Angeklagten bewaffnet auf der anderen Straßenseite und folgt ihm mit einigen Metern Sicherheitsabstand. Er wählt die Eins-Eins-Null. „Man mag es kaum glauben, niemand ging ran“, sagte er vor Gericht.

„Man mag es kaum glauben, niemand ging ran“

Als der Angeklagte nach einigen Metern schließlich die Armbrust beiseitelegt und zur Schreckschusspistole greift, handelt der Zeuge. Er überquert die Straße, als die Ampel Grün zeigt („ich wollte kein Aufsehen erregen“). Berkan S. hat da die Waffen auf den Boden geworfen und sitzt im Eingang eines Cafés. Als er die Signale der Polizeifahrzeuge hört, so der Zeuge, legt sich S. auf den Boden; die Arme auf den Rücken gelegt – ein Bild, das man aus den Videoaufnahmen kennt, die eine andere Zeugin gemacht hatte – wartet er auf das Eintreffen der Polizei.

Passanten laufen vorbei, machen einen Bogen um den am Boden liegenden Mann und die Waffen. „Man schaut da hin und denkt sich nichts dabei – das ist normal in Bremerhaven“, beschrieb es der Zeuge. Er schiebt dann mit seinem Fuß die Waffen außer Reichweite. Und dann? „Ich habe ihn gebeten, liegen zu bleiben.“ Verwunderte Blicke der Vorsitzenden Richterin und die Frage, wie denn eine solche Bitte zur Situation passe. „Ich sagte, bleib da liegen, sonst muss ich Dir wehtun, ich trete Dir in die Fresse“, präzisierte der Zeuge. „Er hat nur ,Ja’ gesagt.“

Passanten machen einen Bogen um das Opfer

Doch warum legte sich Berkan S. auf den Boden, und wann tat er es? Gab er seinen ursprünglichen Tatplan freiwillig auf oder erst, als er hörte, wie sich die Einsatzfahrzeuge nähern? Hier widersprachen sich die Zeugen, eine Mitarbeiterin der Security-Firma, Mitarbeiter und Inhaber eines Barber-Shops und ein Kunde, den ein Pfeil nur knapp verfehlte.

Dass S. vor dem Schießen durch das Visier sah, konnten sie alle nicht bestätigen. Die Verteidigung bleibt dabei, dass der Angeklagte in der Innenstadt die Armbrust auf den Boden richtete und die Pfeile einfach nur verschießen wollte. Laut einem Waffensachverständigen wären die Pfeile dann kaum so weit geflogen. Zeugen hingegen wollen Geräusche von Pfeilen, die auf den Boden treffen, gehört haben. Was die Frage nicht beantwortet, warum Berkan S. danach mit der Schreckschusswaffe mehrere Male in die Luft schoss.

Der Prozess wird am 13. Januar fortgesetzt. Vor der Verhandlung wird noch untersucht, ob Berkan S. aufgrund einer Fehlsichtigkeit sein Opfer möglicherweise – entgegen seiner ursprünglichen Absicht – so schwer verletzte.