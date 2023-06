Ein Kaffee aus dem Bremer „Balge-Quartier“

Von: Thomas Kuzaj

Kaffee aus Familientradition: Christian Jacobs zeigt Packungen der neuen Marke „Rubiac“. © Kuzaj

Ein feiner Kaffeeduft zieht durch die krisengeplagte Bremer Innenstadt. Er kommt aus dem neu entstehenden „Balge-Quartier“ und steht für Aufbruch und Liebhaberei.

Bremen – „Wir wollen einfach guten Kaffee machen, das ist der Spruch von Onkel Johann.“ Dr. Christian Jacobs zitiert ihn gern, den Spruch von „Onkel Johann“. Die Worte ziehen sich wie Kaffeeduft durch die noch junge Geschichte des „Balge-Quartiers“, das Jacobs gegenwärtig in der Bremer Innenstadt errichtet. Ausgangspunkt ist das vor drei Jahren eingeweihte Johann-Jacobs-Haus an der Obernstraße. Und eben dieses dem Kaffee gewidmete Gebäude samt Rösterei und „Kaffeeakademie“ hat jetzt eine eigene Kaffeemarke bekommen.

Eine neue Marke, ein Spezialitätenkaffee für Liebhaber – eine Besonderheit, die es so nur im Johann-Jacobs-Haus in der Bremer City gibt. Und im Online-Shop der Marke, die den Namen „Rubiac“ bekommen hat (gesprochen: „Rubiäk“). Rubi. . . was? Der Name sei im botanischen Begriff „Rubiaceae“ verwurzelt, der die Familie der Kaffeepflanzen bezeichnet, heißt es im Johann-Jacobs-Haus. Mit der Marke knüpfe man an Familientraditionen an, sagt Christian Jacobs, Urgroßneffe des Gründers Johann Jacobs. Die Spezialitätenkaffees entstehen durch enge Kooperationen mit Farmern in Ursprungsländern und -regionen wie Tansania (Afrika) und Lateinamerika. Woher kommt der Kaffee, wie wird er gemacht, welche Aromen entfalten sich? Wie Weinliebhaber beschäftigen sich heute Kaffeekenner – die das Johann-Jacobs-Haus mit der neuen Marke ansprechen will – mit solchen Fragen.

Familientradition bei Jacobs: Sattes Grün und rote Kirschen

Stempel erzählen Geschichten: Blick in den Reisepass von Klaus Johann Jacobs (1936 bis 2008). © Kuzaj

Und die Familientradition? Christian Jacobs verweist auf die Reisen seiner Vorfahren. „Mein Vater und auch Onkel Johann sind zum Beispiel schon in Kolumbien herumgefahren, um Farmer kennenzulernen. Sie haben schon sehr früh intensive Kontakte gepflegt.“ Jacobs gerät ins Schwärmen, wenn er von den Farmen spricht: „Das satte Grün mit den roten Kirschen unter meist blauem Himmel, das ist hinreißend.“ Und: „Mein Vater hat fünf Jahre in Guatemala und Kolumbien gelebt.“ Christian Jacobs zeigt den Pass seines Vaters Klaus Johann Jacobs (1936 bis 2008) – ein Dokument voller Visa, Stempel und Unterschriften.

All diese Traditionen greife man auf mit der neuen Marke – nur eben „etwas moderner“, wie es heißt. „Wir wollen zeigen, dass durch unterschiedliche Aufbereitungsformen von Kaffee unterschiedliche Geschmäcker entstehen.“ Die „Rubiac“-Sorte von Rony Gómez zum Beispiel (250 Gramm: elf Euro) stammt aus Kolumbien, wird in einer Höhe von 2.000 bis 2.200 Metern angebaut und verbindet „mit weichem Körper“ Aromen von Pflaume, Quittengelee und Blutorange. „Mit dem ganzheitlichen Konzept des Johann-Jacobs-Hauses gehen wir als Familie Jacobs eigene Wege. Wir besinnen uns auf unsere Herkunft und unsere Erfahrungen, schauen aber auch bewusst nach vorne“, so Christian Jacobs. Apropos nach vorn – wie geht es bautechnisch voran mit dem „Balge-Quartier“? Alles im Plan, sagt Jacobs und lobt die Zusammenarbeit mit den bremischen Behörden. Und überhaupt: „Mir macht das hier Spaß.“

100-Millionen-Euro-Projekt in der Bremer Innenstadt

Die Baustelle für das neue Essighaus an der Langenstraße; im Hintergrund (Mitte): das Johann-Jacobs-Haus. © Kuzaj

Neben dem Johann-Jacobs-Haus und dem dahinter neu geschaffenen Jacobs-Hof bilden die Stadtwaage, der Neubau des Essighauses und das Kontorhaus am Markt (mit dem von Bremen geplanten „Stadtmusikantenhaus“ als Ankermieter) das „Balge-Quartier“, das Innenstadt und Weser besser verbinden soll. Das 100-Millionen-Euro-Projekt wird voraussichtlich Ende 2024 fertig sein. Auf insgesamt 19.000 Quadratmetern sind Flächen für „Einzelhandels-, Gastronomie-, Büro- und Bildungskonzepte sowie für kulturelle Einrichtungen, Ausstellungen und Veranstaltungen“ geplant, heißt es. Gegenwärtig wird auf dem Essighaus-Areal an der Langenstraße tüchtig gebuddelt.

Mit dem Johann-Jacobs-Haus war der Jacobs-Stammsitz gleichsam neu erfunden worden. „Onkel“ Johann Jacobs (1869 bis 1958), Spross einer Borgfelder Bauernfamilie, hatte sich anno 1895 mit einem – wie es zu Kaisers Zeiten hieß – „Specialgeschäft in Caffee, Thee, Cacao, Chocoladen, Biscuits“ selbstständig gemacht. Die Jacobs-Geschichte begann am Domshof, die Obernstraße aber wurde ab 1914 zum Stammsitz des weltbekannten Kaffeeunternehmens.