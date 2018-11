Airbus übergibt in Bremen europäisches Servicemodul für US-Mondkapsel „Orion“

„Ein historisches Ereignis“

Bremen - Von Jörg Esser. Die Zukunft liegt im All. Der Mond kehrt ins Visier der Wissenschaftler zurück. Die US-Raumfahrtagentur Nasa will 2020 das Raumschiff „Orion“ auf die Reise zum Erdtrabanten schicken. Das „Kraftwerk“ der Kapsel stammt aus Bremen. Rund 200 Ingenieure des Raumfahrtkonzerns Airbus Defence and Space haben das europäische Servicemodul (ESM) für die „Orion“ entwickelt und gebaut. Am Freitag ist das erste ESM-Modul in der Hansestadt der Nasa übergeben worden.