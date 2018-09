„Ein historischer Tag“

Vor zehn Jahren: Mit dem CT 4 wächst die Zahl der Liegeplätze an der Stromkaje auf 14

+ Seit der Inbetriebnahme des CT 4 vor zehn Jahren hat die Stromkaje in Bremerhaven eine durchgehende Länge von 4 930 Metern und 14 Liegeplätze. - Foto: Bremenports

Bremerhaven - Knapp 38 Kilometer vor der Nordsee schlägt das ökonomische Herz des Landes Bremen am lautesten. Containerbrücken schieben sich über schwimmende Riesen und ziehen Blechkisten aus Schiffsbäuchen. Van Carrier kurven an Land von Kaje zu Kaje. Der Containerterminal Bremerhaven gilt als „öffentliches Bauwerk der Extraklasse“. Die jüngste Ausbaustufe – der CT 4 – ist vor zehn Jahren eröffnet worden, am 12. September 2008.