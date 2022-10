Ein Haus in Bremen für Glücksgott Ganesha

Von: Jörg Esser

Im Modellquartier „Stadtleben Ellener Hof“ wird Norddeutschlands größter Hindu-Tempel mit den „schönsten Stuckarbeiten“ gebaut. Die Zeremonie zur Eröffnung ist für Juni 2023 geplant. © Esser

Für Juni 2023 ist die Zeremonie zur Eröffnung von Norddeutschlands größtem Hindutempel geplant. Der ensteht derzeit im Stiftungsdorf Ellener Hof in Blockdiek.

Bremen – Bremen bekommt etwas Einmaliges. Einen ungewöhnlichen Bau. Einen echten Farbtupfer. „Das wird der größte Hindutempel Norddeutschlands“, sagt Murugathas Karalasingam, der Vorsitzende der Bremer Hindu-Gemeinde. Und es ist der Tempel mit den schönsten Verzierungen und Stuckarbeiten in ganz Deutschland.

Seit August 2020 entsteht im sozial-ökologischen Modellquartier „Stadtleben Ellener Hof“ in Blockdiek der Tempel „Sri Varasithi Vinayakar“ der aus gut 100 Familien bestehenden Bremer Hindu-Gemeinde. Zweieinhalb Jahre zuvor – im Januar 2018 – hat nach hinduistischem Brauch die Kuh „Madel“ aus dem Stall des heutigen Bürgerschaftspräsidenten Frank Imhoff (CDU) das Baugrundstück als geeignet für den Tempelbau befunden.

Zurück auf die Baustelle: Seit Mai ist ein Spezialistenteam aus Indien mit dem Innenausbau des Tempels beschäftigt. Später als geplant. Corona hat einiges durcheinandergewürfelt. Das beauftragte Tempelbauunternehmen aus Indien konnte nicht wie geplant eingeflogen werden. Doch eine andere spezialisierte Firma, „DR Temple Construction“, die mit einem fünfköpfigen Team aus Südindien den Hindu-Tempel in Hannover restauriert hatte, wurde für die Arbeiten nach Bremen gelotst. Inhaber und Bauingenieur Durairaj Dhakshanamoorthy ist Tempelbauer in fünfter Generation. Er hat mit seinem Team schon Kirchen gebaut. Und größere Tempel als in Bremen. „Hier bauen wir drei Etagen, in Indien auch schon mal 19.“

Macher und Auftraggeber: Bauingenieur Durairaj Dhakshanamoorthy (l.) und Murugathas Karalasingam, der Vorsitzende der Bremer Hindu-Gemeinde. © Esser

Tempelbauer in fünfter Generation

Jetzt läuft der „Innenausbau der Superlative“ auf Hochtouren. Und der zieht längst Medien aus aller Welt an – „60 von Amerika bis Asien“, sagt Karalasingam. Auch aus Bremen und „umzu“. Es ist auch ein Wettlauf mit der Zeit. Für indische Verhältnisse ist es jetzt schon sehr kalt in Bremen. Vor allem die Hände müssen warm bleiben. „Die Hände der Tempelbauer sind wichtiger als der Kopf“, wirft Murugathas Karalasingam ein.

Den Außenbereich des Tempels zieren bereits diverse Säulen – viereckige und halbrunde – alles aus Zement und Sand. Im Innenbereich werden drei Altare gefertigt, auf dem Dach ein zehn Meter hoher Turm. Alles wird mit in Formen gegossenen Ornamenten und vor allem mit in Handarbeit gefertigten Figuren verziert. Immer wieder ist Ganesha zu sehen, der elefantenköpfige Gott der Hindus. „Wir bauen ein Haus für Ganesha und seine Familie“, sagt Karalasingam. „Er wird dort wohnen und soll ein schönes Haus bekommen.“

„90 Prozent entsteht in reiner Handarbeit“

32 Ganesha-Figuren sind auf den Altaren und am Turm zu sehen. 32 Szenen mit dem Gott werden dargestellt. Der Glücksgott wird unter anderem mit unterschiedlich vielen Händen dargestellt. Mal mit Axt, mal mit Pfeil, mit Perlenkette. Viele Ratten sind zu erkennen – Ganeshas liebste Reittiere. Hunderte von Löwenköpfen an den Säulen halten das Unheil ab. Turmhalter und andere Figuren aus der komplexen hinduistischen Götterwelt. „90 Prozent entsteht in reiner Handarbeit“, sagt der Vorsitzende der Bremer Hindu-Gemeinde. Für die restlichen Stuckarbeiten werden vorgefertigte Schablonen genutzt. „Sonst würde alles noch länger dauern.“

Glücksgott Ganesha steht für den Neuanfang. Das passt perfekt. Der Hauptaltar im Tempel ist ihm gewidmet. Die beiden kleineren Altare rechts und links zeigen unter anderem Siva Sakthi Kumar, Ganeshas Bruder, und Karamari Amman, eine Frau. Der Bau eines Altars dauert etwa anderthalb bis zwei Monate.

Ganesha, der elefantenköpfige Gott der Hindus, ziert auch den zehn Meter hohen Turm. Insgesamt finden sich 32 Ganesha-Darstellungen im Tempel. © Esser

Kuh „Madel“ kommt zur Eröffnungszeremonie

Die Zementarbeiten sollen im November abgeschlossen sein. Dann folgen, wenn das Wetter es zulässt, die Malerarbeiten. Auch dafür werden Spezialisten aus Indien engagiert. Der zweifache Farbanstrich, die Versiegelung aller Altare, Säulen, Figuren und Ornamente sollen im Mai fertiggestellt sein. Spätestens dann wird der Tempel ein echter Fabtupfer im Stiftungsdorf. „Das ist eine Bereichung für Bremen“, sagt Karalasingam. „Für mich ist es auch eine Bereichung. Ein Wahnsinn.“ Die Zeremonie zur Eröffnung des Tempels ist dann im Juni 2023 geplant. Fest eingeplant ist auch die Kuh „Madel“.

Das Modellquartier ensteht auf dem zehn Hektar großen Areal zwischen Ludwig-Roselius-Allee, Am Hallacker und Osterholzer Friedhof, zwischen Blockdiek und Ellener Feld. Die Bremer Heimstiftung entwickelt mit zwei Dutzend Partnern ein „buntes Stück Stadt“ unter dem Slogan „Die Zukunft wächst“. Das Gelände ist immer noch eine riesige Baustelle. Die ersten Areale, unter anderem das Studentenwohnheim „Holzbude“, sind längst bewohnt und belebt. Das „Dorf“ wächst Stück für Stück.