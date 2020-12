Ein Hauch von Bremer Weihnachtsmarkt

Bremen – Ein Hauch von Weihnachtsmarkt könnte doch noch in die Bremer Innenstadt einkehren. Etwa 20 Schausteller wollen vor Weihnachten in die Bremer Innenstadt kommen, sagt Bettina Robrahn-Böker, Schaustellerin und Geschäftsführerin bei der Veranstaltungsgesellschaft Bremer Schausteller (VBS), die als Organisatorin auftritt. Robrahn-Böker hat an den Plänen dafür gearbeitet und diese eingereicht.

Seitens der Schausteller ist ist deutlicher Optimismus zu spüren. „Die maßgeblichen Beteiligten haben sich über die Rahmenbedingungen verständigt“, sagt Wolfgang Ahrens, Geschäftsführer des Schaustellerverbands des Landes Bremen. „Es ist wahrscheinlich, dass es so durchgeht.“ Bei dem Projekt handele es sich um eine temporäre Bebauung, die im Zuständigkeitsbereich des Ordnungsamts liege, so Susanne Keuneke, Vorsitzende des Vereins der Schausteller und Marktkaufleute Bremen. Dieses überwacht auch die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen.

Ab Mittwoch geöffnet?

Robrahn-Böker hofft, dass der Aufbau Montag oder Dienstag beginnen kann. Dann könne vielleicht schon Mittwoch geöffnet werden. Unter den wenigen Geschäften, die am Bahnhof, auf dem Markplatz, dem Domshof und dem Liebfrauenkirchhof aufgebaut werden sollen, befinden sich keine Karussells, auch keine für Kinder. Alkohol wird nicht ausgeschenkt. Das habe bei den Schaustellern zu einer Enttäuschung geführt, da Gastronomen der Verkauf von Glühwein erlaubt sei, so Robrahn-Böker. Achten wollen die Schausteller darauf, die Illuminierungen der Stadt nicht zu stören – und natürlich aufs Anstellen an den Buden mit Sicherheitsabstand. Anbieten wollen sie Süßes, Weihnachtsmarktartikel, gebrannte Mandeln. Aber auch Kartoffelpuffer sollen zu haben sein, „to go“, nicht für den Verzehr direkt an der Bude. Ein Kunsthandwerker soll kommen, ein Anbieter von Räuchermännchen und Weihnachtsschmuck, sagt Robrahn-Böker.

Das alles ist sicher nur ein kleiner Trost für Fans des Bremer Weihnachtsmarkts. Auf diesem stünden unter normalen Bedingungen 180 Schausteller, sagt Keuneke. Mit großen Gewinnen wird in der kurzen Betriebszeit bis zum 23. Dezember nicht gerechnet. „Uns ist wichtig zu zeigen: Wir sind noch da“, so Keuneke. Robrahn-Böker sagt, viele Schausteller, die sich für das Projekt beworben hätten, stünden nun bereits an anderen Orten.

Keine „Freibeuter“

Für die Schausteller und Kunsthandwerker aus dem „Freibeuterdorf“ auf dem „Schlachte-Zauber“ seien Lösungen wie diese nicht geeignet, erklärt Johannes Faget, Geschäftsführer beim Ausrichter „Fogelvrei Produktionen“ aus Hassel. Die Betreuung inklusive Sicherung der Buden lohne sich unter diesen Bedingungen nicht.

Von Martin Kowalewski