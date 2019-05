Uni-Absolventin Hanna Deutschmann analysiert Mitsingfest auf dem Bremer Marktplatz

Bremen - „Was ’n echten Bremer is’ und auch ‘ne echte Bremerin, die sind vielleicht ganz fern von hier gebor’n“: Das Singen dieser Zeilen, für Hanna Deutschmann ist es immer wieder ein „Gänsehaut-Moment“. Sie stammen aus einem von elf Liedern, die bei der dritten Ausgabe von „Bremen so frei“ am Sonnabend, 1. Juni, auf dem Bremer Marktplatz erklingen. Über das Mitsingfest hat die Absolventin der Uni Bremen ihre wissenschaftliche Abschlussarbeit verfasst. Und herausgefunden: „Das Mitsingfest kann dazu beitragen, dass sich Zugezogene, die daran teilnehmen, stärker mit der Stadt verbunden fühlen.“

Ursprünglich wollte Hanna Deutschmann zum Abschluss ihres Bachelorstudiums der Kulturwissenschaften und Germanistik Drachendarstellungen in der Kinder- und Jugendliteratur in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. Doch dann gab es diesen Flashmob des Uni-Chores, dessen Mitglied sie ist, in der Mensa im Vorfeld des ersten Mitsingfestes 2017. Und mit ihm die Idee, stattdessen über „Bremen so frei“ zu schreiben.

Vor zwei Jahren – zum 70. Jahrestag der Wiedergründung Bremens nach dem Zweiten Weltkrieg – steht die leidenschaftliche Sängerin gemeinsam mit dem Chor und nach Uni-Angaben rund 4 000 anderen Teilnehmern bei strahlendem Sonnenschein auf dem Bremer Marktplatz. Und singt mit ihrer Altstimme die elf Lieder von „Bremen so frei“. Später wird sie ihrem Tagebuch anvertrauen: Das Mitsingfest und seine Lieder seien „ein großes Geschenk“. „Was ’n echten Bremer is’“ wurde sofort ihr Lieblingslied. „Ich fühlte mich eingeladen, Bremerin zu sein“, so die 29-Jährige, die aus Himmelpforten bei Stade stammt und seit 2011 in Bremen lebt. Zuvor habe sie sich hier zwar zu Hause gefühlt, aber eben nicht als Bremerin.

Ideengeber der Veranstaltung ist der ehemalige Bremer Senatsbaudirektor Eberhard Kulenkampff: Er hatte die Vision, dass jedes Jahr am 1. Juni auf dem Bremer Marktplatz viele Menschen gemeinsam ein Oratorium singen. Seine dafür verfassten Zeilen bilden die Grundlage für die neuen Texte aus der Feder der Bremerin Imke Burma. Nicolas und David Jehn setzten das Projekt musikalisch um, das in einem großen Bogen die Geschichte der Hansestadt und des Landes zusammenfasst. Die Lieder handeln von der Hanse und dem Roland, dem „Linzer Diplom“, dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, Wilhelm Kaisen, Gräfin Emma – und sogar von Claudio Pizarros Fuß.

+ Mehrere tausend Menschen erwarten die Organisatoren um Dirigentin Susanne Gläß (l.) am Sonnabend, 1. Juni, wieder auf dem Bremer Marktplatz. © Bahlo/Uni Bremen

Zurück zu Hanna Deutschmann: Mit ihren eigenen Erfahrungen war ihr Forschungsinteresse geweckt. Sie beginnt, „Bremen so frei“ aus Sicht einer Wissenschaftlerin zu betrachten. Will wissen, ob es anderen auch so geht. Menschen, die nicht aus Bremen kommen, sondern zugezogen sind.

„Bremen so frei – für alle? Wie das Fest in 11 Liedern helfen kann, die Ortsbindung von Neu-Bremerinnen und Neu-Bremern zu stärken“ ist der genaue Titel ihrer Arbeit. Gewählt hat sie einen wissenschaftlichen Ansatz, bei dem die persönlichen Erfahrungen und Tagebuchaufzeichnungen in die Analyse einfließen. Ihre Beobachtungen und Befragungen hat Deutschmann mit Theorien unterlegt. Beschäftigt hat sie sich etwa mit den Fragen, wie Ortsbindung überhaupt entsteht. Ein bestimmtes Maß an Ortsbindung, das Gefühl, dass man sich gerne hier aufhalte, müsse bereits vorhanden sein, damit „Bremen so frei“ etwas bewirken könne. „Sonst würde man erst gar nicht am Fest teilnehmen“, sagt die Uni-Absolventin.

Sie interviewt eine mexikanische Chorkollegin mit deutschen Vorfahren, der das Mitsingfest „zu einem neuen Selbstverständnis als Mexikanerin und Bremerin“ verholfen habe, so Deutschmann. Und findet bei Prof. Gunter Kreutz aus Oldenburg Erklärungen, warum Singen glücklich macht. So spiele die Ausschüttung des „Sozialhormons“ Oxytocin, die durch das Singen in großer Gemeinschaft angekurbelt werde, eine zentrale Rolle.

Musik habe einen stark verbindenden Charakter. Im Rückblick auf das erste Mitsingfest sagt Deutschmann: „Man fühlt sich zusammengehörig mit 4 000 Menschen auf dem Bremer Marktplatz.“

Vor allem das symbolische Potenzial des Marktplatzes werde aufgewertet, da positive Erinnerungen an ein Gemeinschaftsgefühl geschaffen würden, die direkt mit dem Platz in Verbindung stehen. So werde dieser künftig mit anderen Augen wahrgenommen. Zudem sähen die Menschen das, worüber sie singen würden, in unmittelbarer Nähe. Das fördere die Auseinandersetzung mit dem Ort. Die Lieder forderten die Teilnehmer auf, den besungenen Wahrzeichen der Stadt (neue) Beachtung zu schenken, genau hinzusehen. Das Rathauslied etwa lade dazu ein, die Henne mit ihrem Küken im zweiten Arkadenbogen des Rathauses zu entdecken.

Die Uni-Absolventin kommt zu dem Schluss: Das Mitsingfest könne tatsächlich die emotionale Ortsbindung von Neu-Bremern stärken. Und weil das so sei, habe eine jährlich stattfindende Veranstaltung eine große gesellschaftliche Bedeutung. Auch „waschechte“ Bremer könnten vom Mitsingfest profitieren: „,Bremen so frei‘ schärft den Blick für die schönen Seiten Bremens und die Geschichtsträchtigkeit des Ortes.“

Musik und Tanz am 1. Juni in der Bremer City

Alle, die Bremen lieben“ findet am Sonnabend, 1. Juni, um 10.30 Uhr (bis etwa 12 Uhr) auf dem Bremer Marktplatz statt. Erwartet werden mehrere tausend Besucher aus Bremen und „umzu“. Noten und Texte gibt es im Internet unter www.bremen-so-frei.de sowie am Veranstaltungstag. Universitätsmusikdirektorin Susanne Gläß, musikalische Leiterin von „Bremen so frei“, lädt Interessierte für morgen, Sonntag, von 14 bis 17 Uhr zu einem Workshop in den GW1-Hörsaal gegenüber dem Universum ein. Dabei werden die Lieder einstimmig gelernt. Die Teilnahme ist kostenlos, Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Im Zeichen von Musik und Tanz stehen am 1. Juni weitere Veranstaltungen in der Bremer City: Um 13 Uhr startet auf dem Marktplatz das „Nordisk Musikfestival“, veranstaltet vom schwedischen Honorarkonsulat. Zu hören sind etwa die „Rehornen Bigband“ mit Dixie-Jazz-Klassikern und die A-cappella-Gruppe „Kraja“, die schwedische Volkslieder singt. Rund 40 Minikonzerte an acht Spielstätten im Viertel und in der Innenstadt stehen dann bei der „Langen Nacht der Musik“ bis 24 Uhr auf dem Programm. „Komponierte steht neben improvisierter Musik, Installation neben Performance und Musiktheater“, so der Veranstalter „Klangpol“. Der Eintritt ist frei. Und im Rahmen des inklusiven „Mittenmang-Theaterfestivals“ von Mittwoch, 29. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, im Theater Bremen sind am Sonnabend beispielsweise 20 Tänzer bei „Bam! Tänzerische Debatten“ (Beginn 18 Uhr, Brauhaus, Eintritt: 16, ermäßigt neun Euro) zu sehen.

Weitere Infos zum Mitsingfest unter

www.bremen-so-frei.de