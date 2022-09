Bremen: 96 Millionen Euro für Elektrobusflotte

Von: Jörg Esser

Teilen

Ein Meilenstein auf dem Weg zur Verkehrswende: Monika Alke (v.l.), Maike Schaefer und Thorsten Harder verkündeten am Montag in der BSAG-Werkstatt am Flughafendamm, dass in den nächsten Jahren 96 Millionen Euro in die weitere Elektrifizierung der Busflotte fließen. © Esser

Die Bremer Straßenbahn AG steckt 96 Millionen Euro in die weitere Elektrifizierung der Busflotte. 50 neue E-Gelenkfahrzeuge sollen bis 2025 in Dienst gestellt werden.

Bremen – Für die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) ist es ein „großes Ding“, sagt Sprecher Jens-Christian Meyer. Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) spricht von einem „großen Schritt nach vorne“. Und von einem „wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Verkehrswende“. Der BSAG-Aufsichtsrat hat jetzt den Weg für die Investition von 96 Millionen Euro in die weitere Elektrifizierung der Busflotte freigemacht.

Mit dem Geld sollen bis zum Jahr 2025 unter anderem 50 Elektro-Gelenkbusse beschafft und die dazugehörige Logistik auf dem Betriebshof in Bremen-Nord erstellt werden. Der soll „zum Stützpunkt für die elektrisch betriebenen Busse“ werden, sagte Thorsten Harder, Technik-Vorstand der BSAG. In die Aufrüstung der Elektro-Flotte fließen laut Schaefer 54,5 Millionen Euro, in den E-Umbau in Bremen-Nord folglich etwa 41,5 Millionen Euro. Vom Bund gibt es Zuschüsse von insgesamt 22 Millionen Euro. 15 Millionen Euro zahlt die BSAG, den großen Rest – 59 Millionen Euro – das Land Bremen. Schaefer: „Wir erfüllen mit der Umstellung auf Elektro-Fahrzeuge nicht nur die Umweltschutzziele von Bund und Land, wir werden mit diesem Umstieg auch noch mehr Menschen zum Umstieg auf Bus und Bahn animieren.“

35 der neuen E-Gelenkbusse ersetzen alte Dieselfahrzeuge. 15 sind quasi Neuanschaffungen, mit denen der Fuhrpark wächst. „Damit sind wir in der Lage, den Ausbau unserer Leistungen im Rahmen der geplanten Verkehrsoffensive umzusetzen“, sagt Harder. Die BSAG will das Hauptbusnetz vor allem im Berufsverkehr stärken und außerdem neu ordnen, um zu allen Tageszeiten mehr Platzkapazität bieten und die Umsteigevorgänge reduzieren zu können.

Hauptbusnetz soll neu geordnet werden

Derzeit hat die BSAG 235 Busse im Bestand, davon 45 Solo- und 190 Gelenkbusse. Davon werden fünf Zwölf-Meter-Busse (Zweiachser) elektrisch betrieben, weitere 15 solcher „Solobusse“ sollen in den nächsten Wochen auf die Betriebshöfe rollen und dann ebenso viele Dieselbusse ersetzen, sagt Harder.

Dieser zwölf Meter lange Zweiachser ist einer von derzeit fünf E-Bussen im BSAG-Fuhrpark. © Esser

Für BSAG-Personalchefin Monika Alke ist die Freigabe zur Beschaffung der 50 Elektrobusse durch Politik und Aufsichtsrat „ein gewaltiger Vertrauensbeweis“. Das zeige, dass Bremen auf die BSAG setze. „Und das setzt ein starkes Zeichen in der Belegschaft.“ Die Arbeitsplätze würden noch moderner, was helfe, neue Mitarbeiter für das Unternehmen zu gewinnen. Alke ergänzt: „Damit zahlt sich die Investition also gleich mehrfach aus.“

BSAG sucht neue Kräfte für den Fahrdienst

Die BSAG beschäftigt laut Alke derzeit rund 2 200 Mitarbeiter. Und sucht händeringend Nachwuchs und Quereinsteiger. Gesucht werden etwa 200 neue Kräfte, vor allem für den Fahrdienst, heißt es. Das sei ein schwieriges Unterfangen. „Wir kämpfen am Markt“, sagt Alke.