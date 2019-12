Pilotprojekt in Bremen: Flüchtlinge absolvieren Ausbildung für die Altenpflege

Bremen – In einem Bremer Pilotprojekt haben elf von 13 Flüchtlingen die Ausbildung zum Altenpflegehelfer und zur Altenpflegerhelferin bestanden. Das Projekt sei vom Aus- und Fortbildungszentrum für den öffentlichen Dienst in Bremen (AFZ) und der Bremer Heimstiftung entwickelt und organisiert worden, sagte eine Sprecherin der Heimstiftung.

Das vor 15 Monaten ins Leben gerufene Projekt sei „kein leichtes Unterfangen“ gewesen, hätten die Kooperationspartner festgestellt. So galt es beispielsweise, neben den Lehrinhalten nicht nur zusätzliche Deutschkenntnisse zu vermitteln, sondern auch bei der Verarbeitung traumatischer Fluchterfahrungen zu helfen. „Viele der Teilnehmer haben Dinge erlebt, die sie immer noch beschäftigen und ihnen Probleme bereiten. Darauf mussten wir eingehen“, sagt Hemavathany Steinfatt von der Bremer Heimstiftung, Dozentin und Leiterin der Flüchtlingsklasse.

Das AFZ, welches das Ausbildungsangebot finanzierte und koordinierte, stellte der Lehrerin dafür eigens einen Sozialarbeiter zur Seite. Gemeinsam führten die beiden den Kursus jetzt erfolgreich zum Abschluss. Elf Flüchtlinge bestanden ihre schriftlichen, mündlichen sowie praktischen Prüfungen. Ein weiterer Schüler war zum letzten Prüfungstermin erkrankt – und will ihn schnellstmöglich nachholen, wie es hieß.

Die Absolventen beschäftigen sich bereits mit Plänen für die Zukunft. Drei von ihnen schließen die dreijährige Ausbildung in der Altenpflege an den Kursus an. Zwei weitere beginnen im nächsten Jahr die neue generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau. Vier Teilnehmer streben ebenfalls diese berufliche Perspektive an, wollen aber erst einmal als Altenpflegehelferin beziehungsweise -helfer in Häusern der Bremer Heimstiftung (oder in anderen Unternehmen) arbeiten.

„Das ist ein großer Erfolg und bestätigt unsere ursprüngliche Einschätzung: Es gibt viele geflüchtete Menschen, die ein hohes Interesse an einer Ausbildung in der Altenpflege haben und sich auch für diese Branche eignen“, so Holger Wendel, der Leiter des Aus- und Fortbildungszentrums für den bremischen öffentlichen Dienst. „Über die von uns entwickelte Einstiegsqualifizierung ermöglichen wir den Teilnehmern nun den Zugang zum ersten Arbeitsmarkt.“

Die erfolgreich aufgebaute Kooperation soll fortgeführt werden. Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne): „Die schnelle Integration von Flüchtlingen ist uns in Bremen wichtig. Dazu gehört natürlich auch eine berufliche Perspektive.“