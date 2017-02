„Ein gigantisches Bauprojekt“

Die Tage der Pappeln an der „Stadtstrecke“ am linken Weserufer sind gezählt. Oder besser: die Jahre. Frühestens 2020 beginnt die Neugestaltung der Deichanlage in der Neustadt.

Bremen - Von Jörg Esser. Die Entscheidung ist gefallen. Das Berliner Landschaftsarchitekturbüro „Topotek“ bekommt den Zuschlag für die Neugestaltung der „Stadtstrecke“ am linken Weserufer. Auf 1,8 Kilometern Länge entsteht von der Piepe bis zur Eisenbahnbrücke Bremen-Oldenburg eine neue Hochwasserschutzanlage samt Nebenanlagen. Baubeginn ist frühestens 2020.

„Die alte Neustadt bekommt ein neues Gesicht“, sagt Senatsbaudirektorin Prof. Dr. Iris Reuther. Jens Tittmann, Sprecher des Bauressorts, spricht von einem „gigantischen Bauprojekt“. Und Staatsrätin Gabriele Friderich sieht eine „einmalige Chance“, ein „wunderbares Projekt für die Zukunft“ zu gestalten.

36 Millionen Euro werden veranschlagt. Davon zahlt der Bund 75 Prozent. Die Neugestaltung der „Stadtstrecke“ jedenfalls ist in Berlin als „national bedeutsames Projekt des Städtebaus“ eingestuft worden.

„Sicherheit für die nächsten Jahrzehnte“

Das Neustädter Weserufer wird umgestaltet – für kommende Generationen. Die neue Deichanlage fällt sozusagen als Pflichtaufgabe in die Kategorie Hochwasserschutz. „Es geht um Sicherheit für die nächsten Jahrzehnte“, sagt Friderich. Die neue Ufergestaltung kommt als Kür hinzu. Geordneter Raum, hohe Attraktivität und Aufenthaltsqualität, viel Grün sind Stichworte. Schöne Ausblicke auf Weser und Altstadt soll es geben. Aber: Auf dem Neustädter Innenstadtufer soll „keine zweite Schlachte entstehen“, sagt Friderich. Wohnqualität statt Remmidemmi.

14 Architektenbüros haben sich am europaweiten Wettbewerb beteiligt, für den 550 000 Euro zur Verfügung standen. „Eine komfortable Summe“, sagt Reuther. Eine Jury hat letztlich entschieden und „Topotek“ zum Erfolg in der Verlängerung verholfen.

„Der Entwurf sieht die Hochwasserschutzanlage an der ,Stadtstrecke’ als großzügige Geste mit einem skulpturalen Charakter, die ihre Nutzer und Besucher zum Bewegen und Verweilen einlädt“, heißt es. Und die verschiedenen Ebenen in jener Skulptur der Hochwassserschutzwand zeichne die Dynamik des Flusses nach. Lange Rampen und Wege verbinden Terrassen mit Bewegungsräumen, Sitz- und Liegeflächen, heißt es weiter. Großzügige Stufenanlagen am Beck's-Ufer und an der Piepe sollen zu Fixpunkten werden und „attraktive Aufenthaltsangebote darstellen“. Und auf der oberen Ebene soll eine Promenade mit Spitzahornbäumen angelegt werden. Die gelten als robuste Stadtbäume mit „filigraner Baumkrone“. Die alten Pappeln müssen weichen. Das heißt: Fast alle der 120 Pappeln. Lediglich acht bleiben im Bereich der Brautstraße stehen.

Bis die ersten Bäume gefällt werden, dürfte noch einige Zeit vergehen. Das Berliner Planungsbüro verfeinert den Siegerentwurf. „Nach der Sommerpause geht es in die Deputation“, sagt Tittmann. Und dann geht alles seinen Gang. Ohne jedwede Probleme sei ein Projektstart frühestens im Jahr 2020 möglich. Und gebaut wird aus heutiger Sicht dann in drei Bauabschnitten von mindestens zwei Jahren, sagt Rainer Suckau, Geschäftsführer des Deichverbands am linken Weserufer.