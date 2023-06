Flughafen Bremen von der City abgeschnitten: BSAG richtet Ersatzverkehr ein

Von: Marvin Köhnken

Eine Straßenbahn der BSAG hält am Flughafen Bremen. Dies wird am zweiten Wochenende im Juni nicht möglich sein. © Markus Mainka/imago

Der Airport Bremen wird für einige Tage vom Straßenbahn-Netz abgeschnitten. Wer plant, per Bahn in die Stadt zu fahren oder sie so verlassen will, muss auf Busse ausweichen.

Bremen – Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) baut auf der Strecke der Linie 6 zwischen City und Flughafen. Infolgedessen wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, teilte das Unternehmen nun mit.

Die Straßenbahnlinie 6 endet von Freitag, 9. Juni, ab 19 Uhr, bis Montag, 12. Juni, 4 Uhr, an der Haltestelle BSAG-Zentrum in der Neustadt. Der Flughafen werde in dieser Zeit nur mit Bussen des Ersatzverkehrs Linie 6E zu erreichen sein. Grund dafür sind Bauarbeiten an der Wendeschleife im Bereich des Flughafens, heißt es in einer Meldung der BSAG.

BSAG erklärt Weg zum Flughafen Bremen während Streckensperrung

Für alle, die bei der Fahrt auf die Straßenbahn angewiesen sind, erklärt die BSAG die zeitweilige Regelung wie folgt: „Die Linie 6E fährt als Ringlinie von der Haltestelle BSAG-Zentrum – an der Haltestelle bei der Zufahrt zum Betriebshof – über die Haltestelle Neuenlander Kämpe in Richtung Flughafen. Die Busse halten dort circa 200 Meter vom Terminal entfernt an der Haltestelle der Buslinie 52 – auf Höhe des Parkhauses 2. Von dort geht es ohne weiteren Halt zurück zum BSAG-Zentrum. Die Haltestelle Neuenlander Kämpe entfällt stadteinwärts, die Haltestelle Flughafen-Süd wird nicht bedient.“

Airport Bremen unweit City

Der Flughafen Bremen liegt verkehrsgünstig gelegen, unweit von Innenstadt (Domsheide) und Hauptbahnhof. Die einzige Verbindung dorthin ist allerdings die Straßenbahn-Linie 6, die im weiteren Verlauf die Universität Bremen erreicht. Im Mai hatten sich die Gewerkschaft Verdi und die BSAG auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt, sodass zumindest aus diesem Grund in naher Zukunft keine weiteren Einschränkungen für Bahn- und Busreisende in Bremen zu erwarten sind.