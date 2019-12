Ein-Euro-Ticket in Bremer Freibädern

Senat beschließt Preissenkung für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren

+ Der Sprung ins kühle Nass kostet für Kinder und Jugendliche in Bremer Freibädern zukünftig nur ein Euro. Foto: DPA/DITTRICH

Bremen – Wenige Wochen vor Weihnachten hat der rot-grün-rote Senat Weichen für den nächsten Sommer gestellt: So sollen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in den Bremer Freibädern im Sommer 2020 nur einen Euro Eintritt zahlen. Eine entsprechende Vorlage von Sozial- und Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne) hat die Landesregierung am Dienstag beschlossen.