„Ein erfolgreicher Kraftakt“

Das Standesamt an der Hollerallee: In dem altehrwürdigen Gebäude werden derzeit monatlich bis zu 200 Ehen geschlossen. - Foto: Esser

Bremen - Von Jörg Esser. Rien ne va plus. Nichts ging mehr im Standesamt: Ende Juli 2016 blieben an der Hollerallee 97 die Türen geschlossen. Zwei Tage lang. Das Amt war nicht mehr arbeitsfähig. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) zog die Notbremse, setzte sich als Amtsleiter ein, startete eine Sonderaktion. Zwei Jahre später zieht der Senator Bilanz. Und sagt: „Das Amt läuft wieder rund.“ Statt Türen werden im altehrwürdigen Haus gegenüber dem Bürgerpark bis zu 200 Ehen pro Monat geschlossen.

Es waren schwierige Monate für das Standesamt: Im Juni und Juli 2016 spitzte sich die Lage zu. Zum akuten Personalmangel kam eine lange Krankenliste. Die Schlangen vor der Eingangstür an der Hollerallee wurden von Tag zu Tag länger. Die Wartezeiten wurden zur Nervenprobe. Die Situation eskalierte. Die Polizei musste die Standesamt-Mitarbeiter schützen. „Es waren ziemlich anstrengende Szenen“, blickt Mäurer zurück. Eltern mussten bis zu zehn Wochen auf Geburtsurkunden warten. Im Juni und Juli standen 477 und 631 angezeigten 377 und 487 beurkundete Geburten gegenüber. Dann entschloss sich der Senator, die Amtsleitung sozusagen im Handstreich zu übernehmen und zunächst das Standesamt aus dem Stadtamt herauszulösen. „Der Schritt war der Anfang von Ende des Stadtamts“, sagt Mäurer. Nach und nach seien mit dem Migrationsamt, dem Ordnungsamt und dem Bürgerservice „kleine funktionsfähige Einheiten“ geschaffen worden.

Mäurer verstärkte das Standesamt personell, rekrutierte Mitarbeiter aus der Innenbehörde als Soforthilfe. Und so weiter. „Die Wende war ein Kraftakt, zu dem vor allem die Mitarbeiter des Amtes beigetragen haben“, so der Senator in seiner Rückschau. Mit einer Sonderaktion seien zunächst die Rückstände beseitigt worden. Das bestätigt ein Blick in die Statistik: Im August wurde mit 1 330 beurkundeten Geburten ein Rekordergebnis erzielt. Und auch in den Folgemonaten wurden mehr Geburten beurkundet als angezeigt.

So sei das Amt wieder in „ruhiges Fahrwasser“ geführt worden. „Die Situation war relativ schnell entschärft“, sagt Kapitän Mäurer. Am 1. Dezember 2016 ging er wieder von Bord. Petra Konzok übernahm das Ruder als neue Standesamtsleiterin. Und sie hat jetzt mehr Personal an Bord. 48,5 Stellen hat das Amt, elf mehr als vor zwei Jahren. Auch der Krankenstand hat sich auf Normalmaß eingependelt. Konzok: „Jetzt melden sich Leute krank, weil sie tatsächlich krank sind und nicht weil sie überfordert sind.“

Auch die Strukturen wurden verändert. Für eine Geburtsurkunde müssen Mütter und Väter nicht mehr nach Schwachhausen fahren. In den Geburtskliniken werden den Eltern Vordrucke ausgehändigt. Diese werden dann ausgefüllt und in einen Umschlag verpackt, von dort per Behördenpost an die Hollerallee gesandt, „tagesaktuell bearbeitet und per Post an die Eltern zurückgeschickt“, sagt Konzok. Das spart Stress und Zeit und vor allem für die vielen Buten-Bremer, deren Kinder in Bremen zur Welt kommen, Wege in die Stadt. Schließlich werden die Geburtsurkunden dort ausgestellt, wo das Kind zur Welt kommt.

Auch bei Trauungen und dem Ausstellen von Sterbeurkunden sei das Amt im Soll. „Alles läuft gut.“ Und so soll das nächste große Projekt angepackt werden – die Digitalisierung der Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden aus den vergangenen Jahrzehnten.