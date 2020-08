Jan Fedder: „Ein Denkmal aus Zeilen“

„Die Knochen und die Geschichten“ bleiben von einem Menschen, hat Jan Fedder gesagt. Geschichten aus dem Leben des am 30. Dezember 2019 im Alter von 64 Jahren verstorbenen Schauspielers erzählt die Biograife „Unsterblich“.

Bremen – Die Szenerie glich einem Staatsakt: Tausende von Menschen säumten am 14. Januar dieses Jahres in Hamburg die Straßen, als der Leichenwagen mit dem am 30. Dezember 2019 nach langer schwerer Krankheit gestorbenen Schauspieler Jan Fedder („Das Boot“, „Großstadtrevier“, „Neues aus Büttenwarder“) im Sarg nach der Trauerfeier im „Michel“ eine letzte Fahrt über die Reeperbahn machte. Fedder war ein Hamburger mit großer Klappe. Ein Volksheld. Und ein großer Norddeutscher.

Der Journalist und Autor Tim Pröse hat ihm mit der noch von Fedder autorisierten Biografie „Unsterblich“ ein „Denkmal aus Zeilen“ gesetzt.

25 Stunden Gespräche

Das 256-seitige Buch (erschienen im Heyne-Verlag, 22 Euro) ist ein Bestseller geworden. Am Sonnabend, 29. August, liest Pröse an Deck der „Alexander von Humboldt“ an der Schlachte aus der Biografie. Jonny Glut begleitet die Lesung auf dem Schifferklavier. Beginn ist um 18 Uhr. Karten zu 18 Euro gibt es auf der „Alex“ und unter Telefon 0421/38039699.

Wir sprachen mit dem Autor, der Fedder für die Biografie in seinem letzten Lebensjahr begleitet, ein Dutzend Mal getroffen und dabei 25 Stunden Gespräche aufgezeichnet hat.

„Unsterblich“ ist eine autorisierte Biografie, eine Auftragsarbeit. Wie haben Sie und Jan Fedder zueinandergefunden?

Vor rund zehn Jahren habe ich als Journalist eine Art Klassentreffen mit den Schauspielern meines Lieblingsfilms „Das Boot“ in der Bavaria-Filmstadt bei München organisiert, wo die U-Boot-Attrappe, der Original-Drehort des Films, zu sehen und zu besichtigen ist. Das klappte. Es war ein herrlicher Tag mit viel Bier und viel Erinnerungen. Jan Fedder, der ja den Maat „Pilgrim“ spielte, war gerührt, wieder in seinem Boot zu sein.

Darum hat er sich an Sie erinnert...

Ende 2018 hat er mich angerufen und gefragt, ob es nicht an der Zeit sei, mal sein Leben zu Papier zu bringen. Ich habe hochbegeistert „Ja“ gesagt. Das war ein Glücksfall in meiner Karriere.

Dann haben Sie ein Jahr mit Jan Fedder zusammengearbeitet. Es war auch ein Wettlauf mit der Zeit?

Ich spürte ziemlich bald, dass es eng wird, weil Jan Fedder schwer krank war. Aber gleichzeitig war er immer noch der Alte, geistig fit, humorvoll. Es war ein Vergnügen, zu sehen, wie er sich öffnete und Geschichten erzählte. Und es fiel mir schwer anzuerkennen, dass sein Leben zu Ende geht.

Und Fedder?

Er war sehr ruhig, tapfer und mutig. Er konnte über sein Ende reden und hat dem Tod klar ins Auge gesehen. Aber er war nicht lebenssatt. Er wollte weiter leben.

Hat Jan Fedder zuletzt noch gedreht?

Ja. Er war immer mal wieder ein bis zwei Tage am Set vom „Großstadtrevier“. Und er war auch im Sommer noch relativ lange beim Dreh der „Büttenwarder“-Folgen fürs Weihnachtsprogramm.

War Jan Fedder mehr Dirk Matthies aus dem Großstadtrevier oder mehr Kurt Brakelmann aus Büttenwarder?

Er hatte beide in sich. Er liebte Brakelmann, weil er sein komödiantisches Talent ausspielen und den norddeutschen Bauern mit trockenem Humor rauslassen konnte. Die „Büttenwarder“-Drehs waren für ihn der schönste Urlaub. Fedder schaffte es aber auch, Dirk Matthies so zu spielen, dass die Leute meinten, er spiele sich selbst. Das war seine große Kunst. Dabei war Fedder ein Mensch, der das Leben genoss und auch mal gegen den Strom schwamm. Kein korrekter Polizist.

Stimmt es, dass Jan Fedder Kapitän des „Traumschiffs“ werden sollte?

Ja. Die Geschichte erzählt er in der Biografie. Fedder war dreimal Gast auf dem Schiff. Und Produzent Wolfgang Rademann wollte ihn haben. Das Angebot hat ihm geschmeichelt. Doch Fedder hatte sich auf ernsthafte Charakterrollen unter anderem in den Siegfried-Lenz-Verfilmungen festgelegt. So hat er Rademann abgesagt.

Die Biografie erzählt viele Geschichten. Und Sie lesen in Bremen daraus...

Meine Liebe zu Bremen fußt auf der Bundeswehr-Zeit in Rotenburg. Seitdem muss ich einmal im Jahr nach Bremen kommen. Und die „Alex“ ist eine wunderbare maritime Kulisse. Der Abend ist Auftakt für eine Lesereise mit rund 30 Stationen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, alles Jan-Fedder-Land.

Verkauft sich die Biografie in Norddeutschland besonders gut?

Besonders in Fedders Heimatstadt Hamburg. Da war „Unsterblich“ kurz nach dem Erscheinen Anfang April sofort ausverkauft. Übrigens: Die Biografie steht immer noch in der Bestsellerliste in den Top 20.

Sie haben auch schon mit Dieter Hallervorden und Mario Adorf für Buchprojekte zusammengearbeitet. Wer kommt jetzt?

Ich bin auf der Suche. Und noch nicht ganz schlüssig. Derzeit arbeite ich an einem Buchprojekt ohne Promis.

Und außerdem sind Sie bis zum Winter mit den Lesungen beschäftigt ...

Ich genieße es, das Buch in die Öffentlichkeit zu tragen und freue mich auf die Reaktionen der Zuhörer. Es ist schön, an Jan Fedder erinnern zu dürfen.

Zur Person:

Tim Pröse, geboren 1970 in Essen, ist Autor und Journalist in München. Er studierte Kommunikationswissenschaften, Politik und Psychologie, war Chefreporter der „Münchner Abendzeitung“ und „Focus“-Redakteur. Von ihm erschienen sind „Jahrhundertzeugen. Die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler“, „Hallervorden. Ein Komiker macht Ernst“, „Samstagabendhelden“ und „Mario Adorf: Zugabe!“

Von Jörg Esser