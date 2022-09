Bremen: Klaus Ziegler ist „Unternehmer des Jahres“

Von: Jörg Esser

Teilen

Mit dem Steuerrad in der Hand: Klaus Ziegler (2.v.r.) ist „Bremer Unternehmer des Jahres“. Den Preis überreichten Michael Kleine (v.l.), Vorsitzender der Familienunternehmer, Moritz Stich, Vorsitzender der Jungen Unternehmer, und Klaus Windheuser, Vorstandsmitglied der Sparkasse Bremen. © Sparkasse Bremen/ Jan Rathke

Nordcap-Gesellschafter Klaus Ziegler ist „Bremer Unternehmer des Jahres“. Die ideelle Auszeichnung wird seit 1986 von Familien- und Jungunternehmern und Sparkasse verliehen.

Bremen – Klaus Ziegler hält das Steuerrad fest in der Hand, dreht nach links, nach rechts, erfüllt die Fotografenwünsche. Der 68-jährige Gründer und Anteilseigner der Nordcap GmbH ist just zum „Bremer Unternehmer des Jahres“ gekürt worden.

Und mit ihm zeichnen die Familienunternehmer (ASU) und die Jungunternehmer (BJU) sowie die Sparkasse Bremen einen Mann aus, der in seinem bisherigen Lebensweg gezeigt habe, was Unternehmertum bedeute, sagt Klaus Windheuser, Vorstandsmitglied der Sparkasse Bremen. Ziegler sei ein Mann mit Visionen, der zielgerichtet mutige Entscheidungen treffe und Innovationen anstoße. Und noch etwas: Ziegler habe es in turbulenten Zeiten geschafft, ein Unternehmen in seiner Struktur zu verändern. Sozusagen auf links zu drehen. „Wir haben einmal durchgetauscht, von der Zündkerze zum Schockfroster“, formuliert es Porsche-Fahrer Ziegler selbst.

Das klingt noch kryptisch. Aber der Reihe nach: Ziegler führt das von seinem Großvater Franz Seelig 1937 als Bosch-Dienst mit Werkstatt auf dem St.-Pauli-Hof im Bremer Ostertor gegründete Unternehmen in dritter Generation. Er trat 1981 in das mittlerweile von seinem Vater Heinz-Conrad Ziegler geführte Familienunternehmen ein – als frischgebackener Diplomkaufmann, der als Produktmanager beim Konsumgüter-Großhändler Kimberly Clark (Kleenex) erste Erfahrungen gesammelt hatte. „Die ersten Jahre waren schwierig“, sagt Klaus Ziegler. „Was mein Vater in Mahndorf im Bosch-Großhandel verdient hat, habe ich im Bosch-Dienst an der Stresemannstraße versenkt.“ Doch der damalige Jungunternehmer hat sich durchgekämpft.

„Die ersten Jahre waren schwieirig“

1989 schlossen sich dann neun mittelständische BoschVertragspartner zusammen, verkauften das Autozulieferer-Geschäft an Coler und gründeten das Unternehmen Nordcap. Neuer Schwerpunkt war der gemeinsame Vertrieb von Gewerbekühlgeräten. Strategische Zukäufe und Zusammenschlüsse prägen seither den Erfolg des Betriebes, der heute bundesweit an fünf Standorten tätig ist und dort gut 125 Mitarbeiter beschäftigt.

Nordcap (Ziegler: „der Name klingt ganz kalt, nach Nordkap eben“) hat sich als Händler und Spezialist für gewerbliche Kühl-, Koch- und Spültechnik auf dem deutschen Markt positioniert – und strebt mittlerweile auch ins Ausland. Im Jahr 2014 beteiligte sich das Unternehmen – an dem neben Ziegler vor allem zwei weitere Familiengesellschaften aus Hamburg und Düsseldorf beteiligt sind – an der Vertriebsgesellschaft Ake Ideal in den Niederlanden. Seit Jahresbeginn investiert das Unternehmen in Zulieferer – zuletzt wurde im Frühjahr die Mehrheit an der Ideal Kältetechnik in Österreich erworben und dann zum 1. Juni das italienische Start-Up-Unternehmen Nuovair, das sich auf Schockfroster und CO2-Kühlmittel spezialisiert hat. „Wir haben ganz viel Geld in die Hand genommen“, sagt Ziegler. Der Nordcap-Umsatz lag 2021 bei um die 60 Millionen Euro. Für 2022 kalkuliert Ziegler wegen der Zukäufe mit 120 bis 130 Millionen Euro. „Es wird nicht langweilig“, sagt der bodenständige Unternehmer mit seinem feinen und trockenen hanseatischen Humor. Sein Gesellschafter-Vertrag läuft zunächst bis Ende 2024.

Vertragsverlängerung bis Ende 2024

Bremer Familienunternehmer, Jungunternehmer und Sparkasse verleihen die ideelle Auszeichnung „Bremer Unternehmer des Jahres“ seit 1986. Erster Steuerrad-Träger war Peter Osmers (Sanitär Osmers aus Horn). Und als Vertreter der Jungunternehmer war eben Klaus Ziegler bei der Preisverleihung dabei.

Zu den Preisträgern seither zählten unter anderem der jüngst verstorbene Immobilienunternehmer Joachim Linnemann sowie ebenfalls erfolgreiche Unternehmer wie Janina Marahrens-Hashagen, Harald Emigholz und Christoph Weiss, aber 2006 auch der Reeder Niels Stolberg, der gut zwölf Jahre später wegen Untreue, Bilanzfälschung und Kreditbetrugs zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde.