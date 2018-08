Auswandererhaus stellt Studie über Heimweh vor

„Ein bisschen wie Liebeskummer“

+ © Auswandererhaus/Grunwald Kathrin Müller stammt aus Regensburg. Für ihr Studium zog die 24-Jährige nach Osnabrück. © Auswandererhaus/Grunwald

Bremerhaven - Was ist Heimweh? Dieser Frage widmet sich das Auswandererhaus Bremerhaven in einer umfangreichen Studie: 24 Studenten aus Bremen, Bremerhaven, Elsfleth, Oldenburg und Osnabrück erzählten in persönlichen Interviews von ihren Erfahrungen, fern der Heimat zu studieren. Zudem nahmen über 1 000 Besucher an einer anonymen Multiple-Choice-Umfrage teil.