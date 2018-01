„Ein Anschlag auf alle Polizisten“

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Schon wieder hat in Bremen ein Auto gebrannt. Am Montag gegen 2.50 Uhr ist in der Industriestraße (Neustadt) ein Wagen der Deutschen Polizeigewerkschaft – ein Smart – komplett ausgebrannt, berichtete eine Polizeisprecherin. Der Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung „und prüft einen möglichen politisch motivierten Hintergrund“, so die Sprecherin weiter.

Der Wagen stand „auf einem umzäunten und verschlossenen Gelände, auf dem sich auch ein Geschäftsgebäude befindet, in dem der Hausmeister eine Wohnung hat“, hieß es bei der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG). Deren Landeschef Jürn Schulze erklärte: „Gott sei Dank wurde niemand verletzt. Wir vermuten ein politisches Motiv hinter der Tat, und mich persönlich widert es an, dass Menschen in der politischen Auseinandersetzung Sachbeschädigungen und Gewalt als Ausdrucksmittel einsetzen.“

Die unbekannten Täter hatten sich offensichtlich durch ein Loch im Zaun Zutritt verschafft, so die Polizeisprecherin. Der Tatort wurde abgesperrt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Nummer 0421/362-38 88 zu melden.

Gewerkschafter Schulze sieht unterdessen in dem Anschlag „ganz klar auch einen Angriff auf die Polizei“. Denn: „Wir repräsentieren die Polizisten in unserem Bundesland. Und ich glaube, niemand würde auf die Idee kommen, beispielsweise ein Fahrzeug der Bäckerinnung anzuzünden. Wer uns angreift, will ein Signal in Richtung Polizei senden.“

Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat den Brandanschlag verurteilt. „Nach zwei Anschlägen auf die Geschäftsstelle der GdP ist der Brandanschlag auf das Fahrzeug der DPolG nunmehr der dritte Anschlag auf eine Polizeigewerkschaft in Bremen und macht die GdP zutiefst betroffen“, hieß es in einer Erklärung. Auch die GdP verstehe die Tat als „Anschlag auf alle Beschäftigten der Polizei“. Die Täter seien gezielt und planmäßig vorgegangen, hätten den Zaun des Areals an zwei Stellen durchtrennt und den möglichen Tod von Menschen „zumindest billigend in Kauf genommen“.

FDP-Fraktionschefin Lencke Steiner sagte: „Ein Angriff auf unsere Polizei ist ein Angriff auf uns alle. In Bremen haben wir mittlerweile ein ernsthaftes Problem mit gewalttätigen Chaoten, die es billigend in Kauf nehmen, das Leben von Polizeibeamten zu gefährden.“ Und weiter: „Die Hemmschwelle zur Gewalt gegen Polizisten durch kriminelle Clans und Extremisten steigt zusehends.“

In Bremen haben in den zurückliegenden Wochen und Monaten immer wieder geparkte Fahrzeuge gebrannt. Schlagzeilen machte Ende Dezember beispielsweise der Brandanschlag auf einen Lastwagen auf einem Firmengrundstück in der Straße Beim Industriehafen (Gröpelingen). Das Fahrzeug war nicht mehr zu retten. Und im Führerhaus eines Lasters, der neben dem in Brand gesetzten Wagen parkte, schlief ein Mann – er konnte sich noch rechtzeitig retten. In einem Bekennerschreiben warfen Unbekannte der Firma Nähe zu rechten Parteien vor.