Bremen - Von Jörg Esser. Hamburg hat vier. Berlin und Frankfurt am Main haben auch je vier Drogenkonsumräume (DKR, „Druckräume“). Bremen hat bislang keinen. Doch das soll sich bald ändern.

Der Bedarf jedenfalls ist in Bremen vorhanden. Das sagt eine Machbarkeitsstudie des Instituts für Public Health und Pflegeforschung der Universität Bremen, die Professor Dr. Henning Schmidt-Semisch und Dr. Katja Thane am Donnerstag im Gesundheitsressort unter anderem Vertretern der Drogenhilfe, der Gesundheitsvorsorge und der Polizei präsentierten.

4 000 Opioidabhängige gibt es laut Studie in Bremen. Davon werden 400 bis 600 als potenzielle Nutzer eines Druckraums ausgemacht. Das Konzept habe sich in 25 Jahren bewährt, sagt Schmidt-Semisch. 1994 nämlich entstand in Hamburg Deutschlands erster Drogenkonsumraum. Mittlerweile gibt es bundesweit 24 in 15 Städten, verteilt auf sechs Bundesländer. In ganz Europa gibt es weiteren Angaben zufolge 91 Druckräume, davon 31 in den Niederlanden. Der weltweit erste Druckraum war das „Fixerstübli“ in der Schweizer Hauptstadt Bern, das 1986 eröffnete.

„Druckräume sind effektiv und kosteneffizient“, sagt die Studie. Gesundheitspolitisches Ziel der Einrichtungen ist es, die Risiken des meist intravenösen Konsums von Heroin und Kokain zu mindern. Dafür wird steriles Spritzbesteck bereitgestellt. Hygienische und medizinische Rahmenbedingungen sollen helfen, Infektionen mit Krankheiten durch unsauberen Drogenkonsum einzudämmen, die Zahl der Drogentote zu senken. Der Besitz der mitgebrachten illegalen Substanzen zum Eigenverbrauch wird damit passiv geduldet.

Aus ordnungspolitischer Sicht sollen Druckräume helfen, die Drogenszene zu steuern und den Konsum harter Drogen in der Öffentlichkeit zu verringern. „Druckräume sind kein Allheilmittel, kein Mittel gegen Drogenhandel“, schränkt Schmidt-Semisch ein. Die Studie empfiehlt die Umsetzung eines „integrierten Druckraums“, der in einer niedrigschwelligen Hilfseinrichtung untergebracht ist. Schmidt-Semisch schlägt als Standort das Jacobushaus („Papageienhaus“) an der Friedrich-Rauers-Straße vor. Das sei in Bahnhofsnähe, aber eben auch ein Stück entfernt, aber „nah genug an der Szene“. Der Druckraum sollte dann möglichst lange Öffnungszeiten an möglichst vielen Tagen haben. Die Studie empfiehlt zunächst zehn Plätze und getrennte Druck- und Rauchräume sowie einen eigenen Bereich für Frauen. Wichtig sei es zudem, ein hohes Maß an Transparenz zu gewährleisten. Auch dafür sei der vorgeschlagene Standort geeignet: „Es gibt keine Anwohner und daher keine Akzeptanzprobleme.“ Die laufenden Kosten für einen Druckraum beziffert die Studie je nach Ausstattung und Öffnungszeiten auf 550 000 bis 1,2 Millionen Euro.

Bremens neue Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) sagte: „Eine urbane Gesellschaft darf nicht diejenigen an den Rand drängen, die nicht unseren bürgerlichen Vorstellungen entsprechen.“ Sie sprach sich in der Veranstaltung für die Einrichtung eines Drogenkonsumraums an einem zentralen Standort unweit des Hauptbahnhofs aus und sicherte zu, die erforderlichen Umsetzungsschritte auf den Weg zu bringen.