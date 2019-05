Neue Shopping-Galerie im „Edu“-Einkaufspark in Grolland

Der „Edu“-Einkaufspark Duckwitz in Grolland ist noch vielfältiger geworden: Im ehemaligen Gebäude des Fahrradmarktes Stadler ist auf 10.000 Quadratmetern eine neue Shopping-Galerie entstanden.

Bremen - Hier finden die Kunden nun „H&M“, „New Yorker“ und „Sportsdome“ sowie das Fitnessstudio „Fit/One“ mit gut 3.000 Quadratmeter Fläche. Im Blick haben die Betreiber des „Edu“-Einkaufsparks auch die Bewohner aus dem nahen niedersächsischen Umland.

Es ist das 28. Fitnessstudio der europaweit agierenden Kette mit Sitz in Waldbrunnen bei Würzburg. Demnächst soll noch das „Dänische Bettenlager“ in die Galerie einziehen. Der Mieter für die sechste Einheit in der neuen Galerie sei noch nicht klar, sagte gestern Center-Manager Paul Michael. Denkbar sei ein Angebot aus dem Bereich Gastronomie, um neben Kleidung und Sport den Bereich Ernährung abzudecken.

284 zusätzliche Parkplätze

Der Umbau hat einen zweistelligen Millionenbetrag gekostet, hieß es. Investor ist die „Corestate Capital Group“ (Luxemburg). Betrieben wird das Zentrum von Metro-ECE-Centermanagement. Wichtig für Besucher aus der Region: Es sind 284 zusätzliche Parkplätze entstanden. Somit stehen insgesamt rund 1.000 kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Den Angaben zufolge kommen täglich 8.000 bis 9.000 Besucher inden Einkaufspark, der 45.000 Quadratmeter in vier Gebäuden umfasst. Das Center an der Duckwitzstraße 55 liegt direkt an der B 75. Jeden Tag sind auf der Straße etwa 70 000 Pendler unterwegs, hieß es.

Feier am 17. und 18. Mai

Am Freitag, 17. Mai, und am Sonnabend, 18. Mai, wird die neue Shopping-Galerie jeweils von 11 bis 18 Uhr gefeiert. Am Sonnabend tritt um 11.30 Uhr die Gruppe „Wind“, bekannt durch ihren Hit „Lass die Sonne in Dein Herz“ auf. Eine Autogrammstunde ist geplant, hieß es. Auch das Krümelmonster aus der „Sesamstraße“ will sich sehen lassen.