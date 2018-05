Echte Hingucker: Lampe und Blumenkübel

Bremen - Von Lara Terrasi. Unter dem Motto „Finden!“ haben Kunsthandwerker am Wochenende im und am Rathaus ihre Arbeiten präsentiert. Bei schönstem Sommerwetter strömten viele Besucher zur Ausstellung.

Die 50 Kunsthandwerker zeigten Textilien, Holz, Metall, Keramik und Porzellan, Papier und Stempel, Puppen, Lampen, Schmuck, Teppiche, Kissen, Taschen, Stein, Hüte und Glasgestaltung. Organisiert haben die Schau die Bremer Keramikerin Frauke Alber und Hans-Hermann Kober. Zum ersten Mal breitete sich die Ausstellung bis zum Marktplatz aus.

Bei strahlendem Sonnenschein stellt Nora Kovats ihren Schmuck aus. Die Organisatoren vergaben ihr dieses Jahr eine „Green Card“ für „innovative und kreative Talente“. Die südafrikanischen Wurzeln spiegelten sich in den Unikaten der Schmuckdesignerin wider.

„Ich verkaufe meinen Schmuck zusammen mit Aquarellen, die ich male. Man kann sich dann den Schmuck zusammen mit dem Bild an die Wand hängen. Oft liegt Schmuck ja nur in einer Schachtel. So ist er gleichzeitig auch Dekoration“, sagt Nora Kovats. Sie stecke viel Zeit und Energie in ihren Schmuck. „Aber dafür ist jedes Schmuckstück auch ein Unikat. Ich mag es nicht, wenn Schmuck so langweilig ist“, sagt die junge Designerin.

Besondere Kleidungsstücke

Sabine Wagner (Worpswede) zeigt besondere Kleidungsstücke. Neben aufwendigen Schals in vielen Farben bietet sie Kleidungsstücke aus hochwertigen Stoffen an. „Meine Textilien sind für Frauen, die sich trauen, das ist auch mein Slogan. Die meisten Stücke sind aus Seide gefertigt, manches auch aus Baumwolle. Ich mag die langweiligen Sachen nicht, es muss etwas Besonderes sein“, sagt sie.

Arne Leucht kommt aus Stuhr. Seine aufwendigen Lampen aus Holz und die Kombination aus Lampe und Blumenkübel sind echte Hingucker. „Angefangen hat es damit, dass ich eine Ausbildung zum Tischler gemacht habe. Ich habe zuerst mit Möbeln angefangen, die Lampen kamen dann später dazu.“

Die Lampen bestehen seinen Angaben nach aus Fichte, Kiefer und Eiche. Sie sind drei bis fünf Millimeter dick. Leucht: „Nicht in jeden Teil des Hauses kommt viel Licht, daher die Kombination mit dem Licht und der Pflanze.“