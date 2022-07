„Durchtrainierte Zehnkämpfer“: Die Bremer Senatsweine des Jahrgangs 2021

Von: Thomas Kuzaj

Ratskellermeister Karl-Josef Krötz mit dem 2021er Senatswein. © Kuzaj

Bremen – Zum Wohl! Von der Mosel an die Weser… ein feinherber und ein fruchtsüßer Riesling vom „Bremer Weinberg“, von der Spitzensteillage „Erdener Treppchen“ in Erden an der Mosel – das ist er, der 2021er Jahrgang der Bremer Senatswein. Die Weine sind am Dienstag im Bremer Rathaus offiziell präsentiert worden; nicht unten im Ratskeller, sondern ein paar Etagen weiter oben im Kaminsaal.

Ein echtes Mosel-Erlebnis im Glas und zugleich Bremer „Genussbotschafter“, davon sprach Ratskellermeister Karl-Josef Krötz: „Es handelt sich bei beiden Weinen um schlanke, nicht zu alkoholreiche Weine, was eigentlich auch typisch für diese feingliedrigen Rieslinge ist.“ Und: „Trotzdem sind sie extrakt- und mineralienreich bei typischer Aromatik nach frischen Äpfeln, weißem Pfirsich und unterlegt mit erfrischenden Zitrusnoten. Wir haben es mit einem ‚durchtrainiert-drahtigen Zehnkämpfer‘ zu tun, der kein Gramm zu viel hat. Man kann von klassischen Vertretern der Moselregion sprechen.“ Krötz, Ratskellermeister seit 1989, muss es wissen. Er stammt von der Mosel.

Traditionell führt der Senatswein zwei bremische Institutionen zusammen, den Ratskeller und den Martinshof. Denn Beschäftigte der Einrichtung unterstützen den Winzer am „Erdener Treppchen“ – das eben ist ein Spitzensteilhang mit 100-prozentiger Südlage – bei der Weinlese und bei der Pflege der Rebstöcke. Wegen der Steilhanglage ist dieses Inklusionsprojekt eine durchaus harte körperliche Arbeit. Zudem wird jede Flasche von den Martinshof-Beschäftigten in Bremen per Hand mit dem Senatswein-Etikett mit geschwungener Goldschrift und Wappen versehen. Der Senatswein, ausgegeben in limitierter Auflage, gilt unter Sammlern als begehrt, heißt es im Rathaus.

Limitierter Bremer Senatswein bei Sammlern begehrt

Der neue Senatswein – fruchtsüßer Riesling (l.) und feinherber Riesling (0,75-Liter-Flasche). © Kuzaj

Weil es nur wenige Flaschen von den beiden Weinen des 21er-Jahrgangs gibt (nämlich: 1.000 Flaschen feinherb, 1.000 Flaschen fruchtsüß), verspricht auch die neue Edition wieder ein Liebhaber- und Sammelobjekt zu werden. Der feinherbe Riesling (0,75-Liter-Flasche) und der fruchtsüße Riesling (0,5-Liter-Flasche) kosten jeweils 13,50 Euro, hieß es bei der Präsentation am Dienstag. Die beiden neuen Senatsweine sind ab Mittwoch, 20. Juli, im Ratskeller-Stadtweinverkauf (Schoppensteel 1, Rathaus) und auch im Martinshof-City-Shop (Am Markt 1) zu haben.

Seit dem Frühjahr spiegelt sich das Engagement für den „Bremer Weinberg“ an der Mosel auch in der Martinshof-Gärtnerei in Hastedt wider: Dort nämlich ist ein kleiner Weingarten mit unterschiedlichen Reben-Erziehungssystemen, verschiedenen Sorten Tafeltrauben und einem Roten Moselweinbergpfirsichbaum angelegt worden. „Ziel ist es, im kleinen Maßstab das Leben mit den Reben und damit das Ökosystem ,Wein‘ auch in Bremen zu zeigen“, so Peter Lohmann von der Senatskanzlei. „Maßgeblichen Anteil an diesem Projekt haben die Mitglieder des Fördervereins Römerkelter Erden und die Stiftung Martinshof mit ihrem Kuratoriumsvorsitzenden Wilfried Hautop.“

Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) pries bei der Weinpräsentation am Dienstag die lange „vinophile Tradition“ Bremens: „Der Bremer Ratskeller ist eine Spitzenadresse für deutsche Weine.“ So muss es jüngst auch Fürst Albert von Monaco gesehen haben, der zur Korallen-Konferenz nach Bremen gekommen war. Sein Protokoll habe ihm sechs Minuten für den Ratskeller eingeräumt, erzählte Bovenschulte. Der Fürst sei dann aber fast eine Stunde im Ratskeller geblieben, um sich alles zeigen zu lassen. Dabei war der neue Senatswein da noch gar nicht fertig.