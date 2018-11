Unerlaubtes Glücksspiel: Polizei schließt zwei Wettbüros

Bremen - Beamte der Polizei in der Bremer Neustadt haben am Dienstag zwei Wettbüros geschlossen, weil dort illegales Glücksspiel betrieben wurde.

Nach intensiven Ermittlungen wurden für die zwei Objekte an der Gastfeldstraße wegen unerlaubten Glückspiels Durchsuchungsbeschlüsse beim Amtsgericht Bremen erwirkt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Einrichtungen wurden am Dienstag gegen 17 Uhr von Einsatzkräften der Polizei Bremen vollstreckt.

Neben umfangreichem Beweismaterial wie Sportwett-Terminals beschlagnahmten die Beamten auch geringe Mengen verbotener Betäubungsmittel. Beide Büros wurden durch die Polizei Bremen geschlossen.

Im Anschluss erfolgten Durchsuchungen der Wohnungen der beiden Betreiber. Auch dabei wurden die Ermittler fündig und beschlagnahmten diverses Beweismittel, heißt es weiter.

Insgesamt wurden vier Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz und neun weitere Strafverfahren wegen der Beteiligung am unerlaubten Glückdspiel eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

kom

