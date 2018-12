Innenstadt: Der Lloydhof bekommt ein durchsichtiges Dach

So soll der umgebaute Lloydhof aussehen – hier vom Ansgarikirchhof aus betrachtet. Links ist das historische Gebäude der Handwerkskammer zu erkennen.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Der Lloydhof im Ansgariviertel ist „ein wichtiger Baustein für die Mitte Bremens“, sagt Professorin Iris Reuther, die Senatsbaudirektorin. „Es wird am Bild der Innenstadt gearbeitet.“ Und in diesem Zusammenhang ist nun eine wichtige Entscheidung gefallen. Der Architektenwettbewerb zur Umgestaltung des Lloydhofs ist abgeschlossen. Einstimmig votierte die Jury für den Entwurf des Berliner Büros Sauerbruch und Hutton.

Mit dem Entwurf sollen auch neue Ideen für die Innenstadt verwirklicht werden. Ziel ist es, aus dem Lloydhof ein „lebendiges Haus“ zu machen, hieß es am Mittwoch bei der Präsentation der Pläne. Wie berichtet, hatte der Projektentwickler „Denkmalneu“ die Immobilie für 21,5 Millionen Euro gekauft. In den Umbau investiert das Unternehmen etwa 35 Millionen Euro, sagt „Denkmalneu“-Geschäftsführer Thomas Binder.

„Die Dachlandschaft ist das Besondere“, so Senatsbaudirektorin Reuther über den Siegerentwurf. Dachterrasse, „Sky-Bar“, Licht-Kunst – der Lloydhof bekommt nach den Plänen von Sauerbruch und Hutton nämlich ein ganz neu gestaltetes Dach. Basis ist eine Holzkonstruktion, weil die ganze Sache ja nicht zu schwer werden darf.

Eine Art fester Gaze-Vorhang umspannt die neue Dachlandschaft. Durch die – salopp ausgedrückt – Rundum-Gardine wirkt das Dach durchsichtig. Eine Aussichtsterrasse mit Restaurants erlaubt Blicke von der Dach- über die Stadtlandschaft. All das verleiht dem Anfang der 80er Jahre als „Ansgari-Passage“ eröffneten Bauwerk eine neue Dimension.

+ Die roten Klinker des Lloydhofs werden „weiß abgeschlemmt“, heißt es. © Kuzaj

Wobei die Geschichte des Gebäudes nicht verschwindet. Die neue Fassadengestaltung bezieht das Alte mit ein, charakteristische Gestaltungselemente – wie die vier Giebel am Ansgarikirchhof, die mit historischen Bauten wie der Handwerkskammer in der Nachbarschaft korrespondieren – bleiben erhalten. Allerdings wird die rote Klinkerfassade, wie es im Entwurf heißt, „gesäubert, ausgebessert und weiß abgeschlemmt“, damit die Oberfläche „ruhiger wirkt“.

Für das Lebendige soll dann ja die Nutzung des Lloydhofs sorgen. Handel, Arbeit, Wohnen – das sind die Stichworte. In die unteren Etagen kommt Einzelhandel, innen wird es dafür nur noch zwei Großbereiche geben, das Kleinteilige verschwindet. Mieter für die 3000 Quadratmeter gibt es schon, sagt Binder, der dazu noch keine Details nennen möchte. Nur die Branchen: „Textil und Lebensmittel.“

Zum Ansgarikirchhof hin wird es auch Gastronomie geben – mit Außenbetrieb auf dem Platz. Die oberen Etagen des Lloydhofs sollen Platz bieten für Büros (zeitgenössisches Stichwort: Co-Working-Space), Konferenzzentrum und Wohnen.

Im Lloydhof soll auch ein „Fünf-Sterne-Boardinghouse“ entstehen

Die Wohnangebote sind gedacht für Touristen und für Mitarbeiter von Unternehmen, die länger in Bremen bleiben müssen – in Wohnungen mit Hotelservice. Binder spricht von einem „Fünf-Sterne-Boardinghouse“. Lobby und Hotelgastronomie (Restaurant „Felix“): oben auf dem durchsichtigen Dach.

Zu den Nutzern der Büroflächen wird auch die Wirtschaftsförderung (WFB) gehören. Im Zuge der Jacobs-Umbaupläne („Balge-Quartier“) verlässt sie ja das Kontorhaus am Markt. Im Lloydhof will die WFB (die den Lloydhof an „Denkmalneu“ verkauft hatte) vier Büroetagen mit etwa 5 800 Quadratmetern Fläche anmieten.

„Denkmalneu“ beschäftigt sich jetzt damit, den Bauantrag zu „komplettieren“, wie Binder sagt. Die Passage, zuletzt von Start-ups als „CityLab“ genutzt, wird zum 31. Dezember geschlossen. „Wir wollen Mitte 2019 anfangen“, so Binder. Die Investoren rechnen mit einem und einem Vierteljahr Bauzeit. Ende 2020 soll der neue Lloydhof fertig sein. Dann will auch die WFB einziehen.