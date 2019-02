Bremer City muss Attraktionen für Jüngere schaffen

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Bremen? Durchschnitt. Das ist ein Ergebnis einer Innenstadt-Studie des Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH). An der dritten City-Erhebung des Instituts beteiligten sich bundesweit 116 Städte. Es wurden 59.000 Innenstadtbesucher befragt - darunter in Bremen im September vorigen Jahres gut 600. 38,3 Prozent davon kamen von außerhalb.

Bremen nur Durchschnitt? Nun, acht der Teilnehmer-Städte haben mehr als 500 .000 Einwohner. Das ist die Vergleichsgruppe, in die Bremen eingeordnet wurde. Die Hansestadt misst sich in der Studie mit Düsseldorf, Essen, Frankfurt (Main), Hannover, Köln, Leipzig und Nürnberg. Hamburg und Berlin zum Beispiel haben nicht mitgemacht. In der Bewertung der Befragten erreichen die Vergleichsstädte eine Durchschnittsnote von 2,3. Bremen kam auf 2,6 - das ist genau der Durchschnittswert aller teilnehmenden Städte.

Die Einzelhändlervereinigung City-Initiative, Karsten Nowak, Einzelhandelsexperte der Handelskammer, Senatsbaudirektorin Prof. Dr. Iris Reuther und Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) stellten die Bremer Ergebnisse der Studie am Dienstag vor. Dass die Vergleichsstädte etwas besser abschneiden als Bremen, das nehme man „als Motivation, sich noch mehr anzustrengen“, so Dr. Jan-Peter Halves, Geschäftsführer der City-Initiative. Durchschnittsnoten bekam Bremens City unter anderem bei den Parkmöglichkeiten, die in den Vergleichsstädten aber auch nicht wesentlich besser bewertet wurden. Für wichtiger hält Halves den Punkt „Erreichbarkeit mit dem Auto“. Auch hier gab‘s nur eine „3“. „Da ist noch Luft nach oben“, so Halves.

Eine 3 fürs Freizeitangebot

Bei der Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem Rad kam die Innenstadt besser weg. Gastronomie und Dienstleistung können sich ebenfalls über gute Noten freuen. Beim Freizeitangebot gab‘s wieder nur eine „3“.

Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass Bremens Innenstadt „zu klein gedacht“ wird, wie es bei der City-Initiative hieß. Die Kunsthalle zum Beispiel zähle doch auch dazu. Schnoor, Bahnhof, Discomeile auch. Es gelte, die Quartiere besser zu „verknüpfen“, so Halves.

Eher maue Noten bekam Bremen von den Befragten (im Durchschnitt gut 40 Jahre alt; Frauen in der Mehrheit) für die Punkte „Plätze, Wege, Grünflächen“ und „Sauberkeit der Innenstadt“. Die Sicherheit hingegen wurde gut bewertet. Weitere gute Noten gab‘s im Einzelhandel für Kleidung, Schuhe, Uhren und Schmuck. Stärker gewünscht werden Angebote in der Unterhaltungselektronik, bei Lebensmitteln und im Bereich Sport, Spiel und Hobby. Mehr Bremer City-Besucher als im Durchschnitt der Vergleichsstädte gaben an, zum Einkaufen in die Innenstadt zu kommen. Ganz anders ist die Lage bei der Gastronomie - wegen der kommen in Bremen offenbar deutlich weniger Menschen als anderswo extra in die Stadt.

„In die Region ausstrahlen“

Hier sieht Senatsbaudirektorin Reuther einen Ansatzpunkt für die Zukunft. „Wir müssen auch Jüngere erreichen und sollten unter anderem nachdenken über Dinge wie andere Gastronomie.“ Handelskammer-Experte Nowak wünscht sich „Gastronomie auch eingestreut in verschiedene Einkaufslagen“.

Zudem sagt er: „Wir wollen auch in die Region ausstrahlen.“ Im Oberzentrum Bremen dürfe „das Stadterlebnis“ ruhig „noch mehr werden“. Dazu gehöre auch die Erreichbarkeit der Bremer Innenstadt mit dem Auto. „Wir wissen, dass ein Teil unserer Kunden nach wie vor gern mit dem Auto kommt“, so Karsten Nowak.