Schießerei in der Bremer Neustadt: Mordkommission ermittelt – Täter auf der Flucht

Von: Johannes Nuß

Nach einer Auseinandersetzung in der Bremer Neustadt, bei der ein Mann durch Schüsse verletzt worden ist, ermittelt nun die Mordkommission.

Update von Montag, 6. Februar 2023, 10:00 Uhr: Bremen – Ein Mann feuerte in Bremen am Sonntagabend, gegen 17 Uhr, mit einer Schusswaffe auf mehrere Personen, traf dabei einen 22-Jährigen am Kopf und verletzte ihn schwer. Dem vorausgegangen war ein Streit.

Wie die Polizei berichtet, gerieten fünf Männer im Alter von 22 bis 64 Jahren in der Pappelstraße in der Bremer Neustadt mit einem 32-Jährigen in einen Streit. „Die Gruppe bedrängte den Kontrahenten, woraufhin dieser zu seinem Auto lief, eine scharfe Schusswaffe holte und mehrere Schüsse auf die Personen abgab“, so die Polizei.

Großeinsatz für die Polizei Bremen auf der Pappelstraße in der Bremer Neustadt. © Nord-West-Media TV

Dabei wurde der 22-Jährige am Kopf getroffen. Es bestand laut Polizei keine Lebensgefahr, der Verletzte musste aber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Täter befindet sich derzeit noch auf der Flucht, sei aber der Polizei bekannt, heißt es. „Die Fahndung nach ihm, die Aufklärung der Hintergründe und die weiteren Ermittlungen dauern an.“

Mann wird in Bremen durch Schüsse verletzt

Update von Sonntag, 5. Februar 2023, 22:34 Uhr: Bremen – Großeinsatz für die Polizei Bremen auf der Pappelstraße in der Bremer Neustadt: Gegen 17:00 Uhr wurde ein Streit zwischen mehreren Personen auf der Straße gemeldet. Mindestens ein Beteiligter hatte dabei eine Schusswaffe gezückt.

Schießerei in der Nordstadt: Führt die Spur ins Clan-Milieu?

Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie einen Verletzten vor. Der Mann soll durch Schüsse getroffen worden sein. Lebensgefahr soll nicht bestehen, teilt die Polizei kurze Zeit später mit. Das Opfer ist inzwischen in einem Krankenhaus. Die Polizei hatte zahlreiche Streifenwagen und Mannschaftswagen der Bereitschaftspolizei zusammengezogen, um die unübersichtliche Lage vor Ort zu beruhigen.

Mehrere Personen wurden mit zur Wache genommen. Ob sie Zeugen oder mutmaßliche Tatverdächtige sind, ist unklar. Auch ob der Schütze und die Tatwaffe gefunden wurden, verrät die Polizei noch nicht. Gerüchten zufolge könnte es sich um eine Auseinandersetzung im Clan-Milieu handeln, berichtet das Internetportal Nord-West-Media TV.

Schießerei in der Neustadt: Mann wird in Bremen durch Schüsse verletzt

Der Tatort wurde am frühen Abend weiträumig abgesperrt. Über vier Stunden lang waren die Einsatzkräfte vor Ort. Kripobeamte durchsuchten auch einen geparkten Pkw. Auch in den umliegenden Straßen ist die Polizeipräsenz erhöht, Fahndungsmaßnahmen laufen derzeit.

Update von Sonntag, 5. Februar 2023, 21:03 Uhr: Bremen – Bei einer Schießerei am Sonntagnachmittag in der Bremer Neustadt ist nach Polizeiangaben gegen 17:00 Uhr eine Person verletzt worden. Diese schwebt allerdings nicht in Lebensgefahr, wie es heißt.

Nach der Schießerei in der Neustadt in Bremen sperrte die Polizei die Kreuzung Pappelstraße/Friedrich-Wilhelm-Straße großräumig ab. Sowohl für Fußgänger als auch für Autos und Zweiräder war kein Durchkommen mehr. Die Polizei will am Montag weitere Details zu den Geschehnissen bekannt geben.

Erstmeldung von Sonntag, 5. Februar 2023, 20:20 Uhr: Bremen – Schießerei in der Neustadt: Bei einer Auseinandersetzung, an der mehrere Personen beteiligt waren, ist am späten Sonntagnachmittag ein Mann durch Schüsse in Bremen verletzt worden. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus, berichtet das Regionalmagazin buten un binnen von Radio Bremen.

Schießerei in der Neustadt: Mann wird in Bremen durch Schüsse verletzt

Wie es in dem Bericht heißt, habe sich die Auseinandersetzung im Bereich der Pappelstraße zugetragen. Es sei aktuell unklar, ob die Schüsse aus einer scharfen Waffe abgefeuert worden seien.

Laut dem Bericht kommt wohl auch eine Schreckschusspistole in Betracht. Weitere Details zu den Vorkommnissen waren zunächst nicht in Erfahrung zu bringen. (jon)