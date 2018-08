Prozess um brutale Raubüberfälle: Angeklagter saß bereits Mordstrafe ab

Der 63-jährige Angeklagte schweigt weiter zu den Vorwürfen. Am Mittwoch wurde bekannt, dass er 1992 in München wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden war.

Bremen - Von Steffen Koller. Schockierende Details im Prozess um die Raubüberfälle auf zwei 90- und 92-jährige Seniorinnen. Der heute 63-jährige Angeklagte, dem die Staatsanwaltschaft schweren Raub und gefährliche Körperverletzung zur Last legt, musste bereits vor Jahren eine Haftstrafe absitzen: 1992 verurteilte ihn das Landgericht München wegen Mordes an einem Mann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe, teilte das Bremer Landgericht am Mittwoch mit.

Laut damaligem Urteil hatte der jetzt Angeklagte einem Mann mehrmals mit einem Feuerlöscher auf den Kopf geschlagen und ihn anschließend ausgeraubt. Wie Vorsitzender Richter Dr. Thorsten Prange sagte, beging der 63-jährige Deutsche Anfang 1991 die brutale Tat. So soll sich der Angeklagte damals Zugang zum Wohnhaus des späteren Opfers verschafft haben, die Räume durchsucht und vom Anwohner überrascht worden sein.

Zuvor hatte sich der zur Tatzeit 36 Jahre alte Angeklagte einen Feuerlöscher besorgt, um im Fall, entdeckt zu werden, sein Opfer einzuschüchtern, hieß es im Urteil. Im Laufe eines darauffolgenden Handgemenges schlug er „mindestens dreimal“ auf den Kopf des Mannes ein und ließ ihn schwerverletzt zurück.

Der Mann starb wenig später. Kurz darauf habe der Angeklagte rund 9000 DM gestohlen und sei geflohen. Als Mordmotiv nannte das Gericht damals Habgier. So soll der Angeklagte von einem anderen Mann die Information erhalten haben, in einem Tresor des Opfers würden sich rund 1,5 Millionen DM befinden.

17 Jahre lang saß der Angeklagte in Haft

Bis 2009 saß der 63-Jährige in verschiedenen Justizvollzugsanstalten (JVA), unter anderem in Straubing und Meppen. Aus Akten, die vor Gericht verlesen wurden, geht hervor, dass Gutachter dem Mann damals ein „hohes Aggressionspotenzial“ bescheinigten. Weiter geht daraus hervor, dass Psychiater ihn zwar als „höflich und überlegt“ beschrieben, aber auch als „recht impulsiv“. Von seiner Strafe sei er „wenig beeindruckt“ und man solle „immer ein Auge auf ihn haben“, hieß es weiter. Während der Haft häuften sich sieben Disziplinarverfahren gegen den Angeklagten, unter anderem fanden JVA-Beamte einen Schlüssel-Rohling in seiner Zelle.

Ab 2001 soll sich das Verhalten des Mannes gebessert haben, er mache „Fortschritte“, zeige sich „zurückhaltend“ und „respektvoll im Umgang mit Zellennachbarn“, hieß es. Zwar diagnostizierte ein weiterer Gutachter 2005 eine „dissoziale Persönlichkeitsstörung“ und die Tendenz, sich an „gesellschaftliche Normen nicht gebunden zu fühlen“, 2009 wurde die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann weitere Körperverletzungs- oder Tötungsdelikte begehen würde, als „sehr unwahrscheinlich“ eingestuft. Kurz darauf wurde er entlassen.

Im aktuellen Prozess geht es um zwei Raubüberfälle in Bremen im Januar 2016 und im November 2017. In beiden Fällen soll der Angeklagte die Frauen, 90 und 92 Jahre alt, in ihre Wohnungen gedrängt und dort brutal ausgeraubt haben. Bislang schweigt der 63-Jährige. Der Prozess soll voraussichtlich noch bis Anfang November dauern. Fortgesetzt wird er am Mittwoch, 29. August.