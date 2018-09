Münchener Autor Thomas Hillenbrand erhält den Radio-Bremen-Krimipreis

Bremen - Von Steffen Koller. Sein literarisches Schaffen hat die Jury überzeugt: Thomas Hillenbrand ist am Donnerstagabend mit dem „Radio-Bremen-Krimipreis“ 2018 ausgezeichnet worden. Der 46-jährige Münchener, der in den vergangenen Jahren düstere Romane zu Themen der Digitalisierung und Künstliche Intelligenz verfasste, nahm im Theater am Goetheplatz unter dem Applaus von rund 150 Gästen den Preis entgegen.

Ermittler am Laptop? Totalüberwachung? Maschinen, die dem Menschen jegliche Arbeit abnehmen, Entscheidungen treffen? Liebe zwischen Mensch und Roboter? Es sind Vorstellungen, die gehören gemeinhin zur viel zitierten „Zukunftsmusik“ gehören. Nicht real, Hirngespinste. Thomas Hillenbrand spuken diese Gedanken seit Jahren durch den Kopf, sie regen seine Phantasie an – und sie machen ihn ganz nebenbei überaus erfolgreich. Mit seinen Romanen „Drohnenland“ (2014) und „Hologrammatica“ (2018) hat der gebürtige Hamburger die dreiköpfige Jury überzeugen und so „einen der renommiertesten Krimipreise“ ergattern können, sagte Moderatorin Hilke Theessen am Donnerstagabend.

Entgegen seinen literarischen Anfängen, die den Leser ab 2011 mit auf detektivische Reisen des Sternekochs Xavier Kieffer nehmen, hat sich Hillenbrand bei „Drohnenland“ und „Hologrammatica“ ganz der düsteren Dystopie einer Welt verschrieben, die von totaler Überwachung, schier allmächtigen sozialen Netzwerken und deren Anfälligkeit für Manipulationen geprägt sind.

Hillenbrand sei „ein Reiseleiter in verschiedene Zukünfte“, sagte Jury-Mitglied und „Radio-Bremen“-Redakteurin Jutta Günther. Hillenbrands Romane würden durch „Witz, Charme und eine große Anziehungskraft“ bestechen, hieß in der Laudation weiter. Günther ergänzte augenzwinkernd: „Ob man in Ihrer Welt leben möchte, ist eine andere Frage.“ Weiter hieß es zur Begründung, Hillenbrand verstehe es, „in seinen Krimis die Herausforderungen, Risiken und Chancen der Künstlichen Intelligenz und der umfassenden Digitalisierung des Lebens greifbar zu machen“.

Hillenbrand ist der 18. Preisträger

Geht es nach Hillenbrand, dann sind die in seinen Romanen beschriebenen Szenarien zumindest in Teilen zukünftig „gut vorstellbar“, wenn auch nicht unbedingt erstrebenswert.

Hillenbrand, der Wirtschaft und Politik studierte und viele Jahre als Journalist für verschiedene Titel arbeitete, lebt aktuell in München. Hieraus entstehen die Romane voller Wortneuschöpfungen und mit Parallelen zu Filmemachern wie Stanley Kubrick („2001: Odyssee im Weltraum“) oder Schriftstellern wie George Orwell („1984“) und Aldous Huxley („Schöne neue Welt“).

An seinem aktuellen Buch „Hologrammatica“ tüftelte Hillenbrand etwa vier Jahre, berichtete er. Das Schreiben passierte in etwa drei bis vier Monaten. Hillenbrand, der „stolz“ auf die Auszeichnung ist, ist der mittlerweile 18. Preisträger, der im Rahmen des Krimifestivals „Prime Time – Crime Time“ geehrt wurde.

Erster Preisträger des mit 2 500 Euro dotierten Preises war 2001 Friedrich Ani. Zu der internationalen Schar der weiteren Vorgänger Hillerbrands zählen unter anderem der Schwabe Veit Heinichen (2005), die Russin Polina Daschkowa (2006), der Österreicher Stefan Slupetzky (2007), Gianrico Carofiglio aus Italien (2008), Arne Dahl aus Schweden (2010), Jörg Maurer (2013), Merle Kröger (2015), die schwedische Bestsellerautorin Liza Marklund (2016) und Simone Buchholz (2017).