Senator a. D. Claus Grobecker stirbt mit 82 Jahren

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Wenn er abends in die Bremer Redaktion der „Mopo“ kam, die es heute längst nicht mehr gibt, um seine Frau Helgard abzuholen, dann ließ er sich durchaus mal einen Schnaps anbieten. Das galt damals, Mitte der 80er, noch nicht als unanständig. Er, das war Senator Claus Grobecker. Am Dienstag ist der Bremer SPD-Politiker im Alter von 82 Jahren gestorben.

Nicht ohne Grund wurde er „Grobi“ genannt – wie die Figur aus der „Sesamstraße“, aber mit einer gewissen Betonung auf „grob“. Grobecker war ein Mann der klaren Worte – und zugleich einer mit Haltung. Keiner also, der mal und und mal so redete. Er hatte seine Ansichten, und für die stritt und kämpfte er mit List, Durchsetzungskraft und Argumenten. Gegner wurden dabei nicht über Gebühr geschont. Bevor er Magengeschwüre bekomme, sorge er lieber dafür, dass die anderen sie bekommen – so sprach (oder wahlweise: so polterte und brummte) er, so war er.

Gibt es solche Politiker heute noch? Nun, es sind andere Zeiten. Allein die Vorstellung, ein Typ wie Grobecker würde – sagen wir mal – per „Facebook“-Profil Werbung für sich machen, wirkt grotesk. Typen wie er werden etwas hilflos „Urgestein“ genannt.

Herbert Wehner als Vorbild

Grobecker wurde am 5. April 1935 in Bremen geboren, wo er von 1941 bis 1949 die Volksschule besuchte. Danach lernte er Buchdrucker und war bis 1970 genau das: Drucker. Und Gewerkschafter (klar: IG Druck und Papier). Lieber Drucker zu werden, das hat er auch dem Autor dieses Nachrufs geraten, ganz im Ernst – und nicht etwa Journalist, was er stets mit weichem „J“ aussprach (wie in „Jatz“ – so hieß Jazz bei ihm). Drucker, das sei ein anständiger Beruf. Und Anständigkeit, die war ihm wichtig.

Eine Fotografie von 1985 zeigt Dixie-„Jatz“-Fan „Grobi“ an seinem 50. Geburtstag an einem Kneipentisch. Bürgermeister Hans Koschnick (SPD; 1929 bis 2016) sitzt neben ihm und umarmt ihn. In der anderen Hand hält Koschnick eine alte „Spiegel“-Ausgabe. Auf dem Titel: SPD-Legende Herbert Wehner (1906 bis 1990). „Grobi“ zeigt lachend auf das Bild. Wehner war sein Vorbild.

Magengeschwüre sollten andere bekommen

„Grobis“ eigene politische Karriere begann, als er im Januar 1970 für den ausgeschiedenen Bremer SPD-Politiker Hans Stefan Seifriz, der zum Senator gewählt worden war, in den Bundestag ging. Bis 1983 blieb er Abgeordneter, von November 1981 bis Mai 1982 als Vorsitzender des Haushaltsausschusses. Von April bis Oktober 1982 war „Grobi“ Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit.

Dann kehrte er nach Bremen zurück und war bis 1985 Arbeitssenator. Von 1986 bis 1991 war er Finanzsenator und setzte streng auf ein Prinzip: Bremen muss sparen. Gerüchten zufolge ließ er sich manchmal Steuerakten von Journalisten kommen, um zu gucken, ob die Nebentätigkeiten, von denen sie erzählt hatten, dort auch angegeben haben. Wie gesagt: die Magengeschwüre sollten andere bekommen, nicht er.

Aufrichtiger und kämpferischer Bremer

„Wir trauern um einen aufrichtigen und kämpferischen Bremer“, sagt Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) zur Nachricht von „Grobis“ Tod. Sein Parteifreund Christian Weber, Bürgerschaftspräsident, hat Grobecker als „aufrechten und streitbaren, geradezu unverbesserlichen Sozialdemokraten“ bezeichnet. „Von seiner Herkunft, seinem Aufstieg und seinem Wirken her verkörperte Claus Grobecker eine SPD quasi im Urzustand.“

Weber sagt, er habe gern mit „Grobi“ im „Kaiser Friedrich“ im Schnoor zusammengesessen. Oft war Grobecker in den vergangenen Jahren auch in einer Weinbar an der Langenstraße anzutreffen – stets in (nicht immer total lautstärkearme) Gespräche vertieft, die sich nicht nur um die Vergangenheit drehten. Es wäre schön gewesen, noch mal ein Glas mit ihm zu trinken.