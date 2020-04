„Druck aus dem Kessel nehmen“

Bremen - Von Martin Kowalewski. Bei der Telefonseelsorge in Bremen kommen derzeit täglich etwa 50 bis 55 Anrufe an. Stress durch die Schutzmaßnahmen ist hier ein herausragendes Thema. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet der evangelische Pastor Peter Brockmann (56), von Enge, Existenzängsten und Einsamkeit. Brockmann ist seit 2014 der Leiter der Telefonseelsorge Bremen.

Wie spüren Sie bei der Telefonberatung die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen?

Es kommen etwa 20 Prozent mehr Anrufe als vor Corona. Dennoch sind weder wir in Bremen noch die anderen Stellen im Norden oder überhaupt in Deutschland überlastet, auch wenn Pressemeldungen anderes sagen. Wir stellen fest, dass in etwa 40 Prozent der Gespräche das Corona-Virus oder seine Folgen vorkommen. Der Inhaber eines Handwerksbetriebs hat zum Beispiel Existenzsorgen und will seine Familie nicht damit belasten. Er hat seine Mitarbeiter bereits in Kurzarbeit und sagt, ich saufe ab. Das ist ein ökonomisches Thema, aber auch ein Thema von Angst. Es ist wichtig, sich der Angst annähern zu können und auch darüber zu sprechen. Es hilft viel, wenn sich das jemand anhört. Der Zuhörende braucht aber auch ein Innengerüst, um das auszuhalten. Darum haben die Telefonseelsorger eine spezielle Ausbildung.

Was haben Sie noch für Probleme durch Corona erlebt?

Zum Beispiel versteht ein Anrufer zwar die Einschränkungen, ärgert sich aber, nicht in die Bibliothek zu können. Man kann versuchen, seinen Ärger darüber, dass er keinen neuen Lesestoff bekommt, zu teilen. Er kann fragen, ob seine Nachbarn etwas für ihn zu lesen haben. Der Besuch in der Bibliothek ist für ihn ein wichtiger Sozialkontakt. Das ist nicht mit Existenzängsten zu vergleichen, im individuellen Erleben aber schlimm. Wir nehmen beides ernst.

Was sind typische Themen in der Pandemie-Zeit?

Ein häufiges, auch schon vor Corona wichtiges Thema ist Einsamkeit. Das anzugehen ist durch die Kontaktsperren noch schwieriger. Manchmal braucht es einigen Anlauf, um an das Thema heranzukommen. Einsamkeit wird oft als gesellschaftlicher Makel verstanden. Wer erfolgreich sein will, ist vernetzt. Man muss im Gespräch vertrauen wecken, damit jemand sagen kann, da fühle ich mich einsam und verlassen. Das auszusprechen ist wichtig. Es geht noch gar nicht darum, eine Lösung zu finden. Es geht darum, die Situation auszuhalten, zu würdigen und zu reflektieren, wie geht es mir und was möchte ich ändern. Wir kennen die Situation der Anrufer nicht besser als die selbst. Man kann ihnen aber etwas mit auf den Weg geben, in Corona-Zeiten zum Beispiel die Empfehlung, hören Sie nur einmal am Tag Nachrichten. Wenn man ständig davon hört, macht einen das kribbelig.

Es hocken jetzt viele Paare und Familien dauerhaft zu Hause zusammen, wodurch es auch zu Spannungen kommen kann. Kommt das Thema vor?

Es rufen auch Menschen an, die Probleme mit häuslichen Spannungen haben. Ständig miteinander unter einem Dach zu sein, das ist eine erhebliche Belastung. Wir ermutigen, Dinge zu tun, die Druck aus dem Kessel nehmen. Man kann bei gutem Wetter die Schule auch mal sein lassen und mit den Kindern an die frische Luft gehen. Man darf nicht denken, den Lehrer ersetzen zu können. Das kann man nicht. Man sollte was tun, um zu Hause eine gute Atmosphäre zu haben. Wenn es in einer Beziehung oder Ehe jetzt schwierig wird, dann ist es auch vorher schwierig gewesen und spitzt sich jetzt zu. Es ist natürlich unter den jetzigen Bedingungen schwierig, Angebote in Anspruch zu nehmen. Die Ehe- und Familienberatung hat ja im Moment auch einen reduzierten Betrieb. Ein erster Schritt ist, sich gegenseitig freizugeben. Man muss nicht alles gemeinsam machen. Das heilt nicht, aber hilft über die akute Situation hinweg.