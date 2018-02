Drohne macht Wärmebilder

Bremen - In den Bremer Stadtteilen Osterholz, Oberneuland und Findorff wird von nächster Woche an eine Drohne im Auftrag des Netzbetreibers Wesernetz unterwegs sein, um aus der Luft Fernwärme-Rohrleitungen auf mögliche Lecks zu überprüfen.

Der Einsatz erfolgt vom 19. Februar bis zum 2. März immer in der Nacht und den frühen Morgenstunden, teilte der Energieversorger SWB, zu dem Wesernetz gehört, am Freitag mit. „Der Vorteil der neuen Technik liegt auch in einer deutlich geringeren Lärmbelästigung der Anwohner, die von den leisen Elektromotoren des Fluggeräts kaum etwas mitbekommen dürften“, sagt ein SWB-Sprecher.

Bis 2016 seien derartige Aufträge mit Flugzeugen ausgeführt worden. 2017 übernahm erstmals die Drohne den Einsatz, mit der ein Spezialunternehmen die Leitungen in 25 bis 30 Metern Höhe überfliegt. Das Kleinfluggerät sei mit einer Infrarotkamera ausgestattet, die ausschließlich Wärmebilder mache. Da die Sonnenstrahlung den Erdboden schnell erwärme und die unterirdischen Leitungen dann nicht mehr zu erkennen seien, werde die Befliegung eben nur in den Nacht- und frühen Morgenstunden erfolgen.

„Dadurch, dass sich keine klassische Kamera an Bord befindet, können auch keine einzelne Personen oder Gebäude in wiedererkennbarer Weise aufgezeichnet werden“, heißt es. Die Persönlichkeitsrechte der Bürger würden vollständig gewahrt, heißt es.

