Drogensucht als Motiv?

Bremen - Von Steffen Koller. Im Prozess gegen einen 47-Jährigen, dem versuchter Totschlag vorgeworfen wird, zeichneten am Donnerstag ein psychiatrischer Gutachter sowie Einträge im Bundeszentralregister (BZR) ein Bild des Angeklagten, das mit dem Begriff „Intensivtäter“ gut vereinbar ist. Dem Mann wird vorgeworfen, im Juni 2018 lebenswichtige Medikamente seiner im Koma liegenden Lebensgefährtin ausgetauscht zu haben. Über das Motiv herrscht bislang Unklarheit.

Die Frau kam nach einer Hirnverletzung in ein Bremer Klinikum, wurde dort unter anderem mit einem starken Schmerzmittel behandelt. Gab der Mann zu Prozessauftakt noch an, er habe die Frau, die selbst jahrelang drogenabhängig war, „entwöhnen“ wollen, könne das Motiv auch ganz anders gelagert sein, sagte der Vorsitzende Richter am Landgericht, Jürgen Seifert, am Donnerstag. Es sei nicht unwahrscheinlich, dass der 47-Jährige das Medikament (Sufentanil) für sich selbst haben wollte, um es zu konsumieren. Bereits mit 15 Jahren gab er sich Kokain und Heroin hin, regelmäßiger Alkoholkonsum, abgebrochene Therapien und Haftstrafen wechselten sich ab. Von 1986 bis 2017 finden sich laut BZR-Auszug fast zwei Dutzend Verurteilungen des Mannes. Unter anderem saß der Angeklagte mehrere Jahre wegen Körperverletzungen, Raubdelikten und Hehlerei in Haft.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann durch das Entfernen der Medikamente den Tod der Frau „billigend in Kauf nahm“, also bedingten Tötungsvorsatz hatte. Der Prozess wird am Mittwoch, 30. Januar, fortgesetzt. Ein Urteil soll im Februar verkündet werden