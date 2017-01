Spürhunde finden Heroin und Marihuana

Drogenkontrollen am Bahnhof und im Viertel

Bremen - Kontrollen zur Bekämpfung des Drogenhandels führte die Polizei in Bremen mit Unterstützung von Rauschgifthunden am Dienstag zwischen 11 und 19 Uhr durch.

Zivile Einsatzkräfte beobachteten am Vormittag ein mutmaßliches Drogengeschäft in einem Mehrparteienhaus an der Stader Straße. Nachdem ein 45-Jähriger das Haus verließ, wurde bei einer anschließenden Kontrolle des Mannes eine kleine Menge Heroin gefunden. Die Einsatzkräfte machten den Verkaufsort der Drogen in einer Wohnung im Obergeschoss des Hauses aus, teilt die Polizei mit.

Hausdurchsuchung angeordnet

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch das Amtsgericht die Durchsuchung der betreffenden Wohnung angeordnet. Zehn Gramm Heroin händigte der 61 Jahre alte Mieter der Polizei zunächst freiwillig aus. Der Rauschgiftspürhund Leif fand noch weitere 140 Gramm in einer Vase. Die Drogen wurden beschlagnahmt, die weiteren Ermittlungen dauern an.

20 Personen kontrolliert

Etwa 20 Personen kontrollierten die Einsatzkräfte vom späten Nachmittag bis in den Abend hinein im Bereich des Hauptbahnhofes und im Viertel, die sich an sogenannten „besonderen Kontrollorten“ aufhielten. Die Einsatzkräfte fanden in Zusammenarbeit mit Rauschgiftspürhund Brisko kleine Mengen Marihuana und erteilten mehrere Platzverweise.

Rubriklistenbild: © dp a-avis/Symbolbild