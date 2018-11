„Dröhn“: Nach 41 Jahren droht das Aus für Hemelinger Kult-Disco „Aladin“

Große Namen an der Fassade, doch vom Aus bedroht: Die Betreiber der Disco „Aladin“ stecken in einem Insolvenzverfahren.

Bremen - Von Martin Kowalewski. Geht eine Ära zu Ende? Der zuständige Insolvenzverwalter Berend Böhme von der Kanzlei „B + O“ hat am Dienstag gegenüber unserer Zeitung bestätigt, dass die Betreiberfirma der Disco und Konzertbühne „Aladin Music Hall“ in Hemelingen in einem Insolvenzverfahren steckt.

Über die Zukunft der 1977 gegründeteten Disco soll am Mittwochabend in einer Pressekonferenz informiert werden, sagte Böhme. Die Betreibergesellschaft ElWeGe Gmbh wird von Elisabeth Gerdes geleitet. Sie und ihr Mann Werner haben das „Aladin“ am 1. Juli 2011 samt Belegschaft von Bernhard Linnenbaum übernommen.

„Natz“, so sein Spitzname, hatte das Veranstaltungshaus 1977 eröffnet zu einer bekannten Adresse gemacht. Mehr als 1 000 Bands spielten allein bis Mitte 2011 weit mehr als 2 000 Konzerte. Noch heute stehen große Namen an der Seitenfassade des „Aladin“. Hier traten unter anderem auf: Johnny Cash, Alice Cooper, Iggy Pop und „Nirvana“. Auch „Black Sabbath“ und „Die Ärzte“ gastierten hier, ebenso Sasha.

Legendäre Soundanlage

Das „Aladin“ ist ein Ort mit Tradition. Schon Ende der 70er bekam es den Spitznamen „Dröhn“, da es damals noch keine Discos mit einer derart starken Lautsprecheranlage gab. Erst vor einer Woche stand die deutsche Metal-Band „Bonfire“ mit ihrem Programm „Rock Legends“ auf der Bühne des Hauses in Hemelingen.

+ Die Konzerte und Veranstaltungen im „Aladin“ sind regelmäßig ausverkauft. © Mediengruppe Kreiszeitung / Guido Menker Mit dabei waren viele bedeutende Sänger der Rockwelt, so unter anderem Bobby Kimball, ehemals Sänger bei der Band „Toto“. Natürlich sang er die Hits „Africa“, „Hold the line“ und „Rosanna“. Auch Dave Bickler, der mit der Band „Survivor“ und der Rocky-Hymne „Eye of the tiger“ 1982 die Charts stürmte, und Robin Beck traten auf. Das kam alles an, allerdings war die Zahl der Zuschauer beim dreistündigen Konzert überschaubar.

Ambiente zwischen urig und schick

Die „Aladin Music Hall“ bietet 2.500 Quadratmeter Veranstaltungsfläche verteilt auf mehrere Räume: ein Ambiente zwischen urig und schick. Auch für einen bunten Mix aus Disco-Veranstaltungen ist das Haus bekannt.

Ü30- und Ü40-Partys, die Mittelalterparty „Veitstanz“ mit Mittelalter-Rock, Gothic, Elektro und Alternative sowie die „Dröhn-Nacht“ mit Metal der 70er und 80er sind nur eine kleine Auswahl daraus.

Veranstaltungen finden weiterhin statt

Nach den bisherigen Informationen sollen die Veranstaltungen wie geplant stattfinden. Das Event „Housedestroyer & Freunde“ richtet sich an Elektro-Fans und ist für den 1. Dezember um 23 Uhr angesagt.

Bekannt und bis Anfang 2019 an allen Terminen ausverkauft ist die „Rockin‘ Kohlfahrt“. Für Freitag, 16. November, ist die Hard-&-Heavy-Night (ab 23 Uhr) angekündigt, für Sonnabend, 17. November, die Ü30-Party (ab 21 Uhr). Freitag um 20 Uhr kommt zudem die Rocksängerin Doro ins ausverkaufte „Aladin“.

