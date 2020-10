Bremen – Kein Umtrunk, dafür Masken und Abstand. In Corona-Zeiten ist auch eine Grundsteinlegung von Hygienebestimmungen und Schutzmaßnahmen geprägt. Zumindest Maurerkelle, Mörtel, Hammer, Wasserwaage und die Kupferschatulle mit den tagesaktuellen Insignien bleiben als „normale“ Zutaten der Zeremonie erhalten.

Es ist, wie es ist. Investor Marco Bremermann und Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) haben jedenfalls am Freitag besagte Kupferschatulle in den Grundstein für das „Wallkontor“ versenkt und eingemauert. Eine Viertelstunde, dann ist es vollbracht. Inklusive Fotosession. Es gibt Applaus. Von Projekt- und Bauleitern. Und aus den umliegenden Fenstern.

Investor Bremermann (Müller & Bremermann) baut das „Wallkontor“ in der Straße Am Wall auf dem Platz der einstigen Brandruine des Kaufhauses „Harms am Wall“ – für eine zweistellige Millionensumme. Das aus dem Jahr 1909 stammende dreiteilige Harms-Gebäude war am 6. Mai 2015 durch ein vorsätzlich gelegtes Feuer vernichtet worden. Es entstand ein Millionenschaden. Wer das Feuer an mehreren Stellen gleichzeitig gelegt hat, ist bis heute ungeklärt. Der Mieter des Textilhauses wurde ebenso wie ein Mitangeklagter Ende März 2017 freigesprochen.

Drive für die Bremer Innenstadt:

5500 Quadratmeter auf acht Etagen

Hinein in die triste Gegenwart: Das „Wallkontor“ wird als Büro- und Geschäftsgebäude mit 5 500 Quadratmetern Gewerbefläche konzipiert und soll acht Etagen hochragen. Hinzu kommen zwei Tiefgaragengeschosse, von denen eins bereits fertig ist. Das gesamte Gebäude misst von der Unterkante der Sohle bis zur Oberkante des Daches 38,50 Meter. 28 Meter Neubau sollen ab Oberkante Wall sichtbar sein. 10 000 Tonnen Beton und rund 500 Tonnen Stahl werden für das „Wallkontor“ verbaut. „Alleine die Anlieferung ist eine hohe logistische Aufgabe“, sagte Bremermann. 2 000 Tonnen Beton und rund 245 Tonnen Stahl sind den Angaben zufolge bereits in der 1,20 Meter hohen Sohle verbaut worden. Jetzt geht es in die Höhe. Das Richtfest peilt der Bauherr für Mitte bis Ende nächsten Jahres an. Ende 2022 dann soll das Gebäude fertiggestellt sein.

+ Ein Blick in die Grube: Die Sohle ist gegossen, das erste Tiefgeschoss fertig. © Esser

„Wir wollen die Chance nutzen und einige Dinge für den Wall optimieren“, sagte Bremermann. So soll der Neubau Impulse setzen. Ins „Wallkontor“ soll eine „Wall-Passage“ integriert werden, die eine neue Rundlaufverbindung zwischen dem Wall und der Domshof-Passage ermöglicht. Das Bauvorhaben werde nicht nur den Wall aufwerten, sagte Bovenschulte. Das „Wallkontor“ sei vielmehr eines der zentralen Projekte für die Innenstadtentwicklung.

Es gehöre Mut dazu, solch einen Bau mit gehobener Architektur und ohne Abstriche in Corona-Zeiten durchzuziehen, fuhr der Bürgermeister fort. „Aus solchen Projekte kommt der Drive, die Innenstadt neu zu erfinden.“

Archäologische Fundgrube

Übrigens: Die Baustelle hat sich im Laufe der Monate als archäologische Fundgrube entpuppt. Historische Brunnen wurden hier entdeckt. Und Überreste eines Stadtturms vom Beginn des 13. Jahrhunderts – Teil der alten Stadtmauer, die mehr als 40 Türme hatte. Das Fundstück soll an präsenter Stelle ins „Wallkontor“ integriert werden. Spektakulär war die Freilegung eines etwa 1 200 Jahre altes Grubenhauses. Zehn Meter unter der Wall-Ebene hatte sich dessen Grundriss als großer Fleck aus schwarzem Lehm abgezeichnet – zur Freude der Archäologen. Denn erstmals war damit der vollständige Grundriss eines Grubenhauses in der Altstadt gefunden worden.

Von Jörg Esser