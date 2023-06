Dritte Bremer Seebühnen-Saison: Star-Alarm an der Weser

Von: Thomas Kuzaj

Die Produktion „The Sound of Classic Motown“ erinnert an die ganz, ganz großen Zeiten des Detroiter Soul-Labels. © Frank Witzelmaier

Bremen – Sommerabend, Sonnenuntergang, Seebühne. . . fehlt nur noch Musik! Aber die gibt es ja auch auf der Bremer Seebühne am Gröpelinger Weserufer.

Für die neue Saison hat das Team um Seebühnen-Impresario Jörn Meyer (Metropol-Theater) ein Programm zusammengestellt, das ein breites Spektrum abdeckt; Rock und Soul, Pop und Klassik, Comedy und Kinderstücke. Im vergangenen Jahr kamen nach Veranstalterangaben 28 000 Zuschauer zu den 30 Veranstaltungen auf der Seebühne. Meyers erklärtes Ziel ist es, die Seebühne fest im Bremer Veranstaltungskalender etablieren: Konzerte mit waschecht maritimer Atmosphäre, bremischer geht es kaum. Die dritte Seebühnen-Saison an der „Waterfront“ dauert vom 30. Juni bis zum 23. Juli; es gibt Sitz- und Stehplätze sowie „Strandkorb“-Tickets. Zu haben sind die Karten unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.

Zum Auftakt heißt es am Freitag, 30. Juni, um 18 Uhr „Seebühne rockt!“ – mit von der Partie sind gleich fünf Acts, nämlich: „Takida“, „Kissin‘ Dynamite“, „Smoking Lips“, „The New Roses“ und der zeitweilige „Genesis“-Sänger Ray Wilson. Karten: ab 63,80 Euro (alle Preisangaben ohne Gewähr). Gleich am Folgetag taucht die Bremer Poetry-Slammerin Julia Engelmann zu einem Heimspiel auf der Seebühne auf – am Sonnabend, 1. Juli, 20 Uhr. Angekündigt wird „neue Poesie und Musik im Rahmen der „Splitter-Tour“. Karten: ab 33,95 Euro. Apropos Slam – Sebastian Butte kommt mit einem „Best of“ der Reihe „Slammer-Filet“ auf die Seebühne (Sonnabend, 8. Juli, 10.30 Uhr). Karten: ab 11,90 Euro.

Geigen-Gott David Garrett mit Trio, Sängerin Beatrice Egli im Gegenwind

Präsenz: Seebühnen-Plakate in der City. © Kuzaj

Star-Alarm gehört natürlich auch zu einer Seebühnen-Saison; wer vor Begeisterung ohnmächtig zu werden droht, kann zur Not gleich mit Weserwasser erfrischt werden. Zum Beispiel beim Gastspiel des Geigen-Gotts David Garrett (in Trio-Besetzung am Freitag, 7. Juli, um 20.30 Uhr – Karten ab 64 Euro). Howard Carpendale singt am Sonntag, 9. Juli, um 19 Uhr (ab 83 Euro). Ende Juni erscheint „Balance“, das neue Album der Schweizer Sängerin Beatrice Egli, die eigentlich schon im vergangenen Jahr auf die Bremer Seebühne kommen wollte. Nun wird sie am Dienstag, 11. Juli, um 20 Uhr an der Weser erwartet. Karten ab 47,05 Euro. Bereits auf dem Markt ist Eglis Single „Neuanfang“, die – wie es heißt – „von Gegenwind, von der Suche nach sich selbst und vom Wunsch, die Karten noch einmal neu zu mischen, erzählt“.

Zum Seebühnen-Stammgast entwickelt sich der Musiker und Produzent Christopher von Deylen, 1970 in Visselhövede geboren. Von Deylen liebt den Dichter Friedrich Schiller (1759 bis 1805) und hat sein Elektronik-Ambient-Pop-Projekt nach ihm benannt. „Schiller“ auf der Seebühne – in diesem Jahr am Sonnabend, 8. Juli, um 20.30 Uhr. Der Abend steht unter dem durch und durch seebühnentauglichen Motto „Sommerluft“. Neben „Schiller“-Klassikern wie „Das Glockenspiel“ und „Ruhe“ werden in Gröpelingen auch einige neuere Songs zu hören sein. Karten: ab 46,05 Euro.

Bluesrock und Party-Power auf der Bremer Seebühne

„Hope“ wie Hoffnung, so heißt das Studioalbum, das die Hannoveraner von „Fury in the Slaughterhouse“ („Won’t Forget These Days“) für Ende Juli angekündigt haben. Schon ein paar Tage vor der Veröffentlichung stehen sie in Bremen auf der Seebühne – am Freitag, 21. Juli, um 20 Uhr (Eintrittskarten: ab 71,40 Euro). Puren Bluesrock bringt Beth Hart an die Weser (Donnerstag, 6. Juli, 20 Uhr; ab 49,75 Euro – im Vorprogramm: Andreas Kümmert). Mit überbordender Party-Power kommt Pietro Lombardi (Dienstag, 18. Juli, 20 Uhr; ab 49,75 Euro).

Legende: Gilberto Gil (80) aus Brasilien ist zum letzten Mal auf Tournee – und spielt auf der Seebühne. © Geovane Peixoto

Die populäre Musik Brasiliens hat Gilberto Gil seit den 60er Jahren mitgeprägt, nun ist der 80-jährige Musiker auf seiner letzten Tournee, wie es heißt. Termin auf der Seebühne: Mittwoch, 12. Juli, um 20 Uhr (ab 56,45 Euro). Mit der Produktion „The Sound of Classic Motown“ präsentiert der Kult-Moderator Ron Williams die legendenumwobene Geschichte des Detroiter Soul-Labels „Motown“. Die musikdurchwirkte Hommage beginnt am Donnerstag, 20. Juli, um 20 Uhr (im Normalpreis-Segment ab 40,95 Euro). Von den Soul-Klassikern zu den Klassik-Hits. . . am Dienstag, 4. Juli, ist um 19.30 Uhr Zeit für Verdis „La Traviata“ (Karten ab 37,25 Euro).

Zwei Sonntage mit Kindertheater an der Weser

Zwei der drei Sonntage im diesjährigen Seebühnen-Programm gehören den Familien. Gleich vier Stücke, die sich auch und vor allem an Kinder richten, sind zu sehen. Den Anfang macht am Sonntag, 16. Juli, um 10.30 Uhr die Produktion „Pettersson und Findus“ nach dem Buch von Sven Nordqvist (ab 16,35 Euro). Am 16. Juli um 14 Uhr folgt „Urmel aus dem Eis“ nach dem Kinderbuch von Max Kruse (ab 16,35 Euro). Am Sonntag, 23. Juli, folgen „Das Neinhorn“ (11 Uhr, ab 16,35 Euro) und das „Dschungelbuch“ (14 Uhr, ebenfalls ab 16,35 Euro).