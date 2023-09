„Drinks im guten Preis-Leistungs-Verhältnis“: Kult-Bar in Bremen steht zum Verkauf

Ein-Euro-Bar am Rembertiring

+ © Imago Ob Bier oder Mischgetränke: In der Ein-Euro-Bar am Rembertiring in Bremen gab es Getränke zu günstigen Preisen. Jetzt soll die Kult-Location verkauft werden. (Symbolbild) © Imago

Sie hatte Fans aufgrund ihres Konzeptes überzeugt. Jetzt soll die kultige Ein-Euro-Bar am Rembertiring in Bremen verkauft werden.

Bremen – Nur sechs Minuten bis zum Hauptbahnhof, „Objektzustand: Modernisiert“ und eine großzügige Fläche von 320 Quadratmetern: Mit einem langen und ausführlichen Inserat soll derzeit eine Kult-Bar in Bremen verkauft werden. Jeder, der schon einmal im legendären „Stubu“ auf der Partymeile feiern war, sollte sie kennen, hat die Kneipe doch mit unschlagbaren Preisen geworben.

Ein-Euro-Bar in Bremen wird verkauft: Internetportal bewirbt Vorzüge der Kneipe

Die Rede ist von der kultigen Ein-Euro-Bar (oder auch „Drink Time Euro Bar“) am Rembertiring. Beworben wird das Lokal derzeit auf dem Portal ImmobilienScout24. Seit 22 Jahren erstrahlt auf der Bremer Discomeile in der Nähe des Hauptbahnhofs der Pub „als legendärer Anlaufpunkt für Partygänger und Nachtschwärmer“, heißt es dort.

Was die Ein-Euro-Bar jedoch besonders ausmacht, sei „seine erschwingliche Gestaltung“. Denn die Preise seien so gestaltet, dass „sowohl Studenten als auch Berufstätige sich gleichermaßen wohl fühlen können“. Heißt im Klartext: Die Ein-Euro-Bar ist besonders günstig. Und tatsächlich hat der Name immer gehalten, was er versprach, denn viele der Getränke bekam man dort für nur wenig Geld.

„Da kommt man garantiert nicht nüchtern raus“: Ein-Euro-Bar überzeugte Fans mit seinem Konzept

Das wussten in der Vergangenheit auch die Gäste der Kult-Bar zu schätzen. So heißt es bei den Google-Bewertungen der „Drink Time Euro Bar“: „Die Drinks waren im guten Preis-Leistungs-Verhältnis“ von einem Besucher. Ein anderer führte weiter aus und erklärte direkt das Erfolgskonzept des Lokals: „Wer im Club keine acht Euro pro Getränk bezahlen will, kommt zwischendurch in die Ein-Euro-Bar, da kommt man garantiert nicht nüchtern raus.“

Wer im Club keine acht Euro pro Getränk zahlen kann, wird sich wohl leider auch nicht das Ein-Euro-Lokal leisten können. Denn die Bar aus dem Baujahr 1965, mit vorliegendem Energieausweis und dem modernisierten Objektzustand kostet 795.000 Cola-Korn. Oder umgerechnet 795.000 Euro.