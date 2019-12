Dringend gesucht: Pflegekräfte

Bremen – Bremer Wissenschaftler haben einen „erheblichen Personalmehrbedarf“ in deutschen Altenpflegeheimen errechnet. Das ist das Ergebnis eines Verfahrens, das sie entwickelt haben, damit der Personalbedarf in Einrichtungen bundeseinheitlich berechnet werden kann.

Der Mehrbedarf werde zu „massiven Ausgabensteigerungen“ führen, sagte Projektleiter Heinz Rothgang am Mittwochabend bei der Präsentation des Verfahrens vor Fachpublikum in der Bremer Arbeitnehmerkammer. Konkrete Zahlen durfte Rothgang noch nicht nennen.

Nach einer europaweiten Ausschreibung hatte das Bremer Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik (Socium) unter Leitung von Professor Rothgang 2017 den Zuschlag bekommen, das Verfahren zu entwickeln. Laut zweitem Pflegeverstärkungsgesetz muss es bis Ende Juni 2020 entwickelt und erprobt worden sein.

Der Auftrag des Gesetzgebers ging an die Pflegeverbände und -kassen, die zur Erfüllung verpflichtet wurden, fachlich unabhängige wissenschaftliche Einrichtungen zu beauftragen. In der Entwicklung orientiere sich das Verfahren streng an der Pflegepraxis, sagte Rothgang. Zu den wichtigsten Ergebnissen zählt er die Erkenntnis, dass die derzeit gültige Fachkraftquote von 50 Prozent die Personalausstattung in der stationären Altenpflege nur unbefriedigend regelt. „Wir brauchen mehr Fachkräfte, vor allem aber mehr Assistenz- und Hilfskräfte“, bilanzierte der Experte. Das gelte für alle Bundesländer, „auch für Bayern mit der derzeit besten Personalausstattung“.

Werde das Verfahren eingesetzt, löse es die einheitliche Fachkraftquote durch heimindividuelle Qualifikationsstrukturen ab, sagte Rothgang. Das könne bedeuten, dass der Fachkraftanteil im Personalmix sinke. Umgekehrt gelte: „Höhere Pflegegrade in der Bewohnerschaft bedeuten einen höheren Fachkraftanteil.“

Der Bremer Wissenschaftler unterstrich aber auch, dass mehr Personal nicht gleichzusetzen sei mit besserer Pflege. Arbeitsorganisation und Personalentwicklung seien ebenfalls wichtig. Ob und wie das Verfahren eingeführt wird, steht noch nicht fest.

Rothgang empfahl ein stufenweises Verfahren hin zu mehr Personal, „und einen ersten Schluck aus der Pulle sofort, gleich im Juli 2020“. Kurzfristige Gefahren wie ein Sperren von Betten aufgrund fehlender Pflegekräfte (wie zur Zeit in Bremen) müssten hingenommen werden, damit die Situation mittelfristig besser werde.

Datenflut

Das Socium bekommt für das Projekt Drittmittel in Höhe von 3,7 Millionen Euro. Zu Rothgangs Projektteam gehören 14 Pflegewissenschaftler und drei Statistiker. 241 Pflegefachkräfte haben von März bis Oktober 2018 bei 1 380 alten Menschen in 62 Wohnbereichen und in 15 Bundesländern Daten erfasst, die sich streng am individuellen Bedarf der Bewohner orientieren.

Über Tablets wurden elektronisch praktische Pflegehandlungen dokumentiert, die Projektleiter Heinz Rothgang als Interventionen bezeichnet. Insgesamt wurden 144 000 Interventionen mit jeweils bis zu 30 Teilschritten aufgenommen – eine regelrechte Datenflut. epd

Info: 23 Tage im Jahr krank

Pflegekräfte in Bremen sind nach einer Erhebung der Techniker Krankenkasse (TK) überdurchschnittlich lange krank. So seien Pfleger im vergangenen Jahr durchschnittlich 23,3 Tage wegen Krankheit ausgefallen, bilanzierte die Landesvertretung der Kasse am Donnerstag. Im Durchschnitt aller Beschäftigten seien es 14,7 Tage. Personalmangel, Schichtdienste und eine steigende Arbeitsbeanspruchung belasteten die Pflegekräfte stark, hieß es. Überdurchschnittliche Fehlzeiten verursachten vor allem Erkrankungen der Psyche und des Muskel- und Skelettsystems. Auch die Anzahl der verordneten Arzneimittel ist in Pflegeberufen höher als bei Berufstätigen insgesamt, geht aus der Erhebung hervor. Susanne Klein, Leiterin der TK-Landesvertretung in Bremen, sagte, würde es gelingen, den Berufsalltag der Pfleger gesünder zu gestalten, würde dies nicht nur den Arbeitskräften und den Pflegebedürftigen helfen. Das könne auch Teil der Lösung im Kampf gegen den Fachkräftemangel sein. Die Techniker Krankenkasse unterstütze Pflegeheime dabei, gesundheitsfördernde Maßnahmen anzubieten. 2018 waren nach Angaben der Kasse rund 33 000 Erwerbstätige in Bremen im Alter von 15 bis 65 Jahren bei der TK versichert. epd