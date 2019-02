Stadt und Sparkasse sortieren Anteile an Wohnungsbaugesellschaften neu

In Bremen wird viel gebaut: Am Projekt „Waveline“ in der Überseestadt ist die Brebau beteiligt. Die Gesellschaft soll jetzt komplett in den Besitz der Stadt übergehen. Foto:hke

Bremen - Von Jörg Esser. Die Stadt Bremen und die Sparkasse Bremen haben ihre Anteile an den kommunalen Wohnungsgesellschaften neu sortiert. Dabei sind dreistellige Millionenbeträge geflossen. „Das sind wichtige Schritte“, sagt Bürgermeister Carsten Sieling (SPD).

Rückblende: Der Handel ist eine Folge des Verkaufs der Bremer Anteile an der Bremer Landesbank (BLB) an die Nord-LB. Das Land kassierte dafür 180 Millionen Euro und als Zuschlag die BLB-Anteile an den Wohnungsgesellschaften Brebau (50 Prozent) und Gewoba (knapp acht Prozent) sowie der BLG Logistik-Gruppe (12,6 Prozent). Bei der Brebau wiederum war als zweiter Anteilseigner die Sparkasse im Boot, ausgestattet mit einem Vorkaufsrecht. So weit, so gut. Seit zwei Jahren wird verhandelt. Und das Konstrukt scheint kompliziert zu sein. Doch in zähen Verhandlungen ist der Deal eingefädelt worden, dessen Ergebnisse Sieling, Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) und Sparkassen-Chef Tim Nesemann am Dienstag vor der Presse verkündeten.

Demnach kauft die Stadt der Sparkasse ihren 50-prozentigen Brebau-Anteil ab und verkauft ihr im Gegenzug 6,9 Prozent der Gewoba-Anteile. Bremen ist dann Alleineigentümer der Brebau und hält dann 75,1 Prozent der Anteile an der Gewoba. „Die Gesamtkonstruktion wird gestärkt“, sagt Sieling. „Das ist ein sehr guter Tag für Bremen und für die Menschen in Bremen.“ Soll heißen: Heuschrecken kommen nicht ins Spiel. Das lässt sich Bremen etwas kosten: „In der Gesamtschau beider Transaktionen“ werden rund 190 Millionen Euro fällig, heißt es. Die Summe wird aus dem Einnahmen aus dem Verkauf der BLB-Anteile (jene eingangs erwähnten 180 Millionen Euro), aus Divenden beider Wohnungsbaugesellschaften sowie aus dem Verkauf der BLG-Anteile an ein Tochterunternehmen des Entsorgers Nehlsen (für rund sechs Millionen Euro) gedeckt, sagt Linnert.

Sieling spricht von einem „neuen Kapitel im städtischen Wohnungsbau“ in Bremen. Und sagt: „Es ist heute wichtiger denn je, das Recht auf Wohnen nicht den Kräften des Marktes zu überlassen.“ Nesemann ergänzt: „Auch für die Sparkasse ist das ein gutes Ergebnis.“ Mit dem Verkaufserlös werde das Eigenkapital gestärkt. Und der Einfluss auf die Gewoba werde gesteigert. „Da gibt es keine Haken.“

Neugeordnet werden jetzt auch die Besitzverhältnisse in der Gewoba. Bremen hält zukünftig 75,1 Prozent und hat quasi damit die „Sperrminorität gebrochen“. Bis dato lag der kommunale Anteil bei 74,27 Prozent, der Rest gehörte einem Bankenpool. Die Sparkasse erhöht ihren Anteil auf rund 15 Prozent. Sieben Prozent besitzt die Commerzbank, 1,5 Prozent die SEB-Bank, den Rest die Sparkasse Bremerhaven. Laut Nesemann verhandelt die Sparkasse derzeit mit der Commerzbank über den Verkauf ihrer Gewoba-Anteile.

Noch fehlt die Zustimunng von Gremien und von der Bremischen Bürgerschaft zu dem Paket. Bis zum 31. März soll alles in trockenen Tüchern sein, sagt Finanzsenatorin Linnert.

Gewoba und Brebau: 47.000 Mietwohnungen

Die 1924 gegründete Gewoba hat 2017 bei einer Bilanzsumme von 1,21 Milliarden Euro einen Jahresüberschuss von 36,7 Millionen Euro erwirtschaftet. 22,2 Millionen Euro wurden an die Eigentümer ausgeschüttet. Die Wohnungsbaugesellschaft besaß zum Stichtag 41 627 eigene Mietwohnungen und beschäftigte 498 Mitarbeiter. Die Bebau (Gründungsjahr: 1938) bewirtschaftete 2017 insgesamt 5 827 eigene Wohneinheiten. Die Vermietungsquote lag bei 99 Prozent. Die Bilanszumme wird auf 168 Millionen Euro beziffert, die Mitarbeiterzahl liegt bei 108.